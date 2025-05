Perde il controllo della moto lungo la Statale 45 ferito un 22enne

© Ilpiacenza.it - Perde il controllo della moto lungo la Statale 45, ferito un 22enne

controllo della moto, finendo a terra, lungo la Statale 45. È successo nel pomeriggio di sabato 3 maggio in Valtrebbia, all’altezza di Case Trebbia. Un 22enne è stato soccorso: fortunatamente non è in pericolo di vita. Ha riportato un trauma al bacino ed è stato trasportato d’urgenza. 🔗 Ha perso il, finendo a terra,la45. È successo nel pomeriggio di sabato 3 maggio in Valtrebbia, all’altezza di Case Trebbia. Unè stato soccorso: fortunatamente non è in pericolo di vita. Ha riportato un trauma al bacino ed è stato trasportato d’urgenza. 🔗 Ilpiacenza.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cremona, perde il controllo della moto lungo la Paullese: morto centauro di 56 anni - Cremona, 6 aprile 2025 - Un uomo di 56 anni di Cremona è morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la Paullese alle porte della città. Secondo i primi accertamenti il cremonese potrebbe aver perso il controllo della sua moto a causa di un malore ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale. Di sicuro è finito fuori strada in uscita da una rotonda all'altezza di Picenengo e quando i soccorritori sono arrivati sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, non c'era più nulla da fare. 🔗ilgiorno.it

Tragedia a Varese, perde il controllo della moto e precipita da un ponte: morto 57enne - Un motociclista di 57 anni è stato trovato senza vita in un torrente a Montegrino Valtravaglia (Varese). Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe precipitato per circa 8 metri da un ponte. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri. Una prima ipotesi sulla tragedia Un 57enne è stato ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, a Montegrino Valtravaglia (in provincia di Varese) vicino a un corso d’acqua. 🔗dayitalianews.com

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un semaforo. Scontro fatale per un uomo di 44 anni. L’incidente questa notte, intorno all’una e trenta, lungo via Cristoforo Colombo a Roma - Schianto contro un semaforo nella notte, inutili i soccorsi Ancora una tragedia sulle strade della Capitale. Un uomo di 44 anni ha perso la vita nella notte tra il 4 e il 5 marzo in seguito a un incidente autonomo avvenuto lungo via Cristoforo Colombo. La vettura su cui viaggiava, una Citroen C3, è finita fuori controllo impattando violentemente contro un semaforo. L’allarme è stato lanciato intorno all’1:30, quando alcuni automobilisti hanno segnalato il veicolo incidentato all’altezza di via Rosa Guarnieri Carducci. 🔗dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

Perde il controllo della moto lungo la Statale 45, ferito un 22enne; Cremona, perde il controllo della moto lungo la Paullese: morto centauro di 56 anni; Perde il controllo della moto e cade con il figlio di 8 anni sbattendo sull'asfalto. Incidente lungo la Gardesana: soccorsi in azione e traffico in tilt; Perde il controllo dello scooter e investe tre ragazze: una è grave. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Perde il controllo della moto e finisce contro un’auto: uomo di 33 anni grave a Milano - La moto che sbanda, lui che non riesce a riprendere il controllo del mezzo. La caduta e lo schianto con l'auto in arrivo dall'altro senso di marcia. Un uomo di 33 anni, un italiano residente in ... 🔗msn.com

Perde il controllo della moto e si schianta, morto 25enne: l'allarme degli automobilisti che hanno visto il corpo sull'asfalto - Ancora sangue nelle strade. Un 25enne di Taranto è morto in un incidente stradale sulla statale 172 dei trulli, all'altezza dello svincolo per Bari, sulla corsia che conduce ... 🔗msn.com

Perde il controllo della moto dopo l’urto contro un’auto e vola nel campo - L’incidente nel tardo pomeriggio sulla provinciale fra Lodi e Dovera: il 29enne centauro trasferito in elisoccorso a Brescia ... 🔗ilcittadino.it