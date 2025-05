Perde il controllo della bici e si schianta contro un muro | muore 67enne

© Salernotoday.it - Perde il controllo della bici e si schianta contro un muro: muore 67enne bicicletta elettrica. Il fatto si è verificato nella zona di via Casa Cirillo, arteria che stando alle prime testimonianze. 🔗 Un pensionato di 67 anni residente a Scafati, A.R.G., è deceduto a Trecase (Napoli) a seguito di un incidente avvenuto attorno alle 10 di ieri mentreera in sella ad unacletta elettrica. Il fatto si è verificato nella zona di via Casa Cirillo, arteria che stando alle prime testimonianze. 🔗 Salernotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Perde il controllo della bici e si schianta contro un albero: muore 19enne - Dramma, questa sera, a Roscigno, dove un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della sua bicicletta e si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane di nazionalità gambiana, ospite di un Centro di accoglienza per migranti, non c’è stato nulla da fare. Sul... 🔗salernotoday.it

Perde il controllo della bici e si schianta contro un albero: muore 19enne - Dramma, questa sera, a Roscigno, dove un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della sua bicicletta e si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane di nazionalità gambiana, ospite di un Centro di accoglienza per migranti, non c’è stato nulla da fare. Sul... 🔗salernotoday.it

Tragedia in strada, perde il controllo della bici si schianta su un muro e muore - Una morte orribile, quella toccata ad un uomo residente a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, centro in provincia di Frosinone. L'uomo mentre percorreva con la sua bicicletta una discesa in località Vaglie verso le 13 e 30 di oggi, ha improvvisamente perso il controllo della due ruote... 🔗frosinonetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Perde il controllo della bici e si schianta contro un muro: muore 67enne; Perde il controllo della bici in discesa e si schianta a terra, 68enne trasportata in elicottero all'ospedale; Perde il controllo della bici elettrica e si schianta a terra: muore 73enne (NOME); Perde il controllo della bici in discesa e si schianta a terra, 68enne trasportata in elicottero all'ospedale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Perde il controllo della bici elettrica e si schianta a terra: muore 73enne (NOME) - A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento del 118. Sul posto è giunta un’ambulanza, la vittima è deceduta in ospedale ... 🔗zoom24.it

Perde il controllo della bici durante una discesa tra i vigneti: precipita a terra e si frattura una gamba - ALBETTONE (VICENZA) – Una tranquilla giornata in bicicletta si è trasformata in un intervento d’urgenza per una donna di 68 anni, residente a Teolo, rimasta ferita dopo una rovinosa caduta lungo una s ... 🔗nordest24.it

Perde il controllo della bici e si schianta contro un muro: 38enne trasportato in codice rosso - Avrebbe perso il controllo della sua bici finendo la sua corsa contro un muretto. Una tragica pasquetta è avvenuta a Palermo nel quartiere di Borgo Nuovo: un uomo di 38 anni, originario del ... 🔗canicattiweb.com