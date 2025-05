Perché siamo fortemente interessati alle vicende interne della Chiesa cattolica?

Perché siamo fortemente interessati alle vicende interne della Chiesa cattolica?

È probabile che tra una settimana venga annunciato, dall'alto della Loggia di San Pietro, un Francesco II o un Benedetto XVII o un Giovanni XXIV. Perché siamo fortemente interessati alle vicende interne della Chiesa cattolica?

Per la seguente semplice ragione. Sotto i nostri occhi, nel giro di soli 100 giorni, l'ordine geopolitico uscito dalla seconda guerra mondiale, conclusa sul fiume Elba l'8 maggio di ottant'anni fa, è saltato definitivamente.

A partire dal 1989 siamo passati dal bipolarismo al multilateralismo ordinato e al disordine mondiale di questi anni. L'invasione russa della Crimea nel 2014 e, a seguire, dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 hanno certificato ufficialmente al disordine. Trump lo ha pienamente assunto come strategia. Il disordine consiste nel fatto che ciascuno Stato diventa lupo per ogni altro lo Stato.

