Perché si portavano dei canarini in miniera? Il motivo è terribile

Nel corso del XIX e XX secolo, i minatori adottarono una pratica tanto ingegnosa quanto crudele: portare con sé dei canarini nelle miniere di carbone. Questi piccoli uccelli, noti per il loro canto melodioso, venivano utilizzati come strumenti di rilevamento per gas tossici, in particolare il monossido di carbonio. Quest'ultimo è un gas incolore, inodore e altamente tossico, prodotto dalla combustione incompleta del carbone. Essendo più leggero dell'aria, tende ad accumularsi nelle parti superiori delle miniere, rappresentando un pericolo invisibile per i lavoratori. I canarini, a causa del loro metabolismo elevato e della rapidità respiratoria, assorbono gas più rapidamente degli esseri umani. Questo li rendeva particolarmente sensibili alla presenza di monossido di carbonio, mostrando segni di distress o perdendo conoscenza ben prima che i livelli diventassero pericolosi per i minatori.

