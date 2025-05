Perché questo è il momento perfetto per fare un french bob

Uno dei tagli più eleganti e classici, ma anche versatili, che si possano fare. Il french bob è quel taglio che sta bene veramente a tutti, e che riesce a dare struttura al capello senza essere banale. Le passerelle di quest'anno l'hanno amato proprio per la sua versatilità: che sia con frangia o senza, mosso o liscio, è uno dei tagli a più bassa manutenzione ma anche più in voga del momento. Perché è ora di farsi un french bob?Tommaso Incamicia di "My Place Hair Studio" di Milano ha raccontato a Grazia quali sono le caratteristiche del french bob perfetto. "Se si hanno i capelli mossi o ondulati, il taglio è perfetto. Con delle microscalature realizzate ad arte, poi, potete mettere ancora più in evidenza le onde", racconta. Anche le ricce possono optare per questo taglio, passando però per un lob, ovvero un long bob, che permette di avere un taglio "po' più strutturato con delle scalature e delle rifiniture diverse.

