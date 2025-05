Perché non devi dire grazie o per favore a ChatGPT Motivo serissimo

© Thesocialpost.it - Perché non devi dire “grazie” o “per favore” a ChatGPT. Motivo serissimo favore” o “grazie” quando si interagisce con l’intelligenza artificiale è ormai diffusa. Per molti, rivolgersi in modo educato a un chatbot come ChatGPT è un riflesso automatico, una forma di rispetto che rispecchia il modo in cui ci si relaziona con altri esseri umani. Ma questa abitudine, apparentemente innocua, ha implicazioni concrete sul piano tecnico, economico e culturale. La gentilezza, quando diretta a una macchina, solleva interrogativi su come stiamo plasmando il nostro rapporto con la tecnologia.Leggi anche: ChatGPT è andato in vacanza: milioni di utenti in crisiIl peso reale delle parole gentiliUna ricerca condotta nel dicembre 2024 ha mostrato che la maggior parte degli utenti è solita usare formule di cortesia nelle interazioni con l’IA: il 71% nel Regno Unito e il 67% negli Stati Uniti dichiara di rivolgersi in modo educato a chatbot come ChatGPT. 🔗 La consuetudine di utilizzare formule di cortesia come “per” o “” quando si interagisce con l’intelligenza artificiale è ormai diffusa. Per molti, rivolgersi in modo educato a un chatbot comeè un riflesso automatico, una forma di rispetto che rispecchia il modo in cui ci si relaziona con altri esseri umani. Ma questa abitudine, apparentemente innocua, ha implicazioni concrete sul piano tecnico, economico e culturale. La gentilezza, quandotta a una macchina, solleva interrogativi su come stiamo plasmando il nostro rapporto con la tecnologia.Leggi anche:è andato in vacanza: milioni di utenti in crisiIl peso reale delle parole gentiliUna ricerca condotta nel dicembre 2024 ha mostrato che la maggior parte degli utenti è solita usare formule di cortesia nelle interazioni con l’IA: il 71% nel Regno Unito e il 67% negli Stati Uniti dichiara di rivolgersi in modo educato a chatbot come. 🔗 Thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Nuova Sondrio: duemila motivi (ed euro) per dire grazie - Domenica la Nuova Sondrio ha vinto non solo sul campo, sconfiggendo il Fanfulla con il punteggio di 3-0 e facendo un importante passo avanti verso la salvezza nel girone B del campionato di serie D, ma anche sugli spalti grazie alla generosità dei suoi tifosi più caldi e di tutto il pubblico... 🔗sondriotoday.it

“Mi devi dire chi è stato”. Grande Fratello, Lorenzo pressa Mavi poi la lite con Jessica - Situazione esplosiva al Grande Fratello. Anche ore dopo la puntata in diretta di lunedì 10 marzo le polemiche non si sono placate, anzi, una lite è scoppiata tra Lorenzo, Mariavittoria e Jessica. Lui si è avvicinato alla fidanzata di Tommaso invitandola a parlare e a rivelargli qualcosa che continua a non dire. A quel punto la Morlacchi è intervenuta per difendere la coinquilina. Sono nate quindi delle discussioni tra Lorenzo e le due ragazze, con Jessica che ha deciso di non indietreggiare e di continuare a prendere le parti di Mariavittoria. 🔗caffeinamagazine.it

Carmella dopo l’addio alla WWE: “Grazie a tutti per la vicinanza, ho molte cose da dire” - Come sappiamo, Carmella ha in questi giorni detto addio alla WWE. Il suo contratto è scaduto e non è stato rinnovato dalla federazione. L’ex campionessa era assente dal 2023 prima per voi della gravidanza poi a causa di un brutto infortunio al piede che ha bloccato il suo rientro. Tramite delle storie su Instagram, Carmella ha pronunciato le prime parole dopo la fine della sua esperienza a Stamford. 🔗zonawrestling.net

Approfondimenti da altre fonti

Perché non devi dire grazie o perfavore a ChatGPT o ad altre AI; Nuova truffa telefonica, il tuo curriculum è stato approvato: ecco come proteggerti e cosa non devi fare assolutamente; Cassano invita Lookman a piegarsi al suolo: Tu devi baciare dove cammina Gasperini, non eri nessuno; Sinner, da dove si vede il campione: prende la parola e spiazza Shanghai. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché non devi dire “grazie” o “per favore” a ChatGPT motivo serissimo - La consuetudine di utilizzare formule di cortesia come “per favore” o “grazie” quando si interagisce con l’intelligenza artificiale è ormai diffusa. Per ... 🔗thesocialpost.it

Perché non devi dire "grazie" o "perfavore" a ChatGPT o ad altre AI - Dire “per favore” e “grazie” a ChatGPT sembra solo una questione di buone maniere, ma dietro questa abitudine si nascondono riflessioni su costi energetici, qualità delle risposte e impatto sul nostro ... 🔗hwupgrade.it