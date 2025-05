Perché la finale dei Mondiali di curling misto non si vedrà in tv L’alternativa dello streaming

Sabato 3 maggio, alle ore 19.00 italiane, l'Italia affronterà la Scozia nella finale dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto: Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno già affrontato e battuto Bruce Mouat e Jennifer Dodds nel round robin, imponendosi con lo score di 7-4. La coppia italiana, ricompostasi dopo la trionfale esperienza delle Olimpiadi 2022, è imbattuta da 21 incontri, ovvero gli 11 del cammino immacolato che ha portato gli azzurri all'oro a Pechino 2022, ed i 10 di questa rassegna iridata, tra round robin e semifinali. Eurosport non ha comprato i diritti del torneo, e la finale non sarà visibile in tv. Il match tra Italia e Scozia, finale dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, sarà visibile soltanto in diretta streaming a pagamento su "The Curling Channel", con l'acquisto di un ticket del costo di 8.

