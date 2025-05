Perché i profumi al pistacchio sono i più virali del momento?

© Amica.it - Perché i profumi al pistacchio sono i più virali del momento? profumi al pistacchio stanno spopolando in tutto il mondo, un motivo ci sarà! Il merito è di TikTok che ha reso virale la Dubai Chocolate Bar, ovvero la famosa barretta di cioccolato ripiena di pistacchi e pasta phillo, al punto da renderla sold out in quasi tutto il Medio Oriente. Pare addirittura che, a causa dell’elevata richiesta di materia prima, a entrare in crisi sia stato l’intero mercato del pistacchio. L’Iran, storico produttore insieme alla California, ha visto le sue esportazioni verso gli Emirati Arabi aumentare del 40 per cento. Così, mentre l’oro verde diventa sempre più raro e introvabile, c’è chi cerca di replicarne il gusto in altro modo. Non solo chef, gelatai e barman. 🔗 Se ialstanno spopolando in tutto il mondo, un motivo ci sarà! Il merito è di TikTok che ha reso virale la Dubai Chocolate Bar, ovvero la famosa barretta di cioccolato ripiena di pistacchi e pasta phillo, al punto da renderla sold out in quasi tutto il Medio Oriente. Pare addirittura che, a causa dell’elevata richiesta di materia prima, a entrare in crisi sia stato l’intero mercato del. L’Iran, storico produttore insieme alla California, ha visto le sue esportazioni verso gli Emirati Arabi aumentare del 40 per cento. Così, mentre l’oro verde diventa sempre più raro e introvabile, c’è chi cerca di replicarne il gusto in altro modo. Non solo chef, gelatai e barman. 🔗 Amica.it

Su altri siti se ne discute

Profumi donna: quali sono i più iconici da provare? - La profumeria è un’arte antica che ha accompagnato l’essere umano nel corso della storia, trasformandosi in un mezzo per esprimere personalità, raffinatezza ed emozioni. Ogni fragranza racconta una storia, evocando sensazioni e ricordi che rimangono impressi nella memoria. Nel mondo della profumeria femminile, alcune essenze sono riuscite a imporsi come veri e propri simboli, attraversando epoche senza perdere il loro fascino. 🔗puntomagazine.it

I profumi di mughetto sono luminosi come la primavera, romantici, freschi e verdi. Una selezione delle fragranze più celebri, con le note che lo esaltano - Delicato, piccolo e dolce, difficile da catturare per i creatori di fragranze, che lo definiscono lo “timido”. Dal romantico nome in inglese Lily of the Valley, il mughetto è il protagonista assoluto dei profumi di primavera. Il suo aroma è ricreato con un perfetto mix di altre note olfattive, ed è un omaggio alla leggiadria dell’inizio della nuova stagione. ... 🔗iodonna.it

I profumi sono la grande passione della Gen Z: ecco i più amati dai giovanissimi - Profumi, che passione! Stando a un report della società americana McKinsey, il mercato della profumeria sta vivendo un vero e proprio boom, con un tasso di crescita previsto del 7%, seguito da make up e skincare, entrambi al 6%. Un aumento graduale, che – in base alle previsioni attuali – dovrebbe mantenersi costante fino al 2028. I profumi sono i nuovi oggetti del desiderio È la «versione» moderna del lipstick index, termine coniato negli Anni Venti da Leonard Lauder, ex ... 🔗amica.it