Perché hanno lasciato l’Italia Helena e Javier fuga improvvisa | dove sono andati

Helena e Javier, la coppia nata all’interno del Grande Fratello. La brasiliana e l’argentino hanno deciso di lasciare l’Italia nelle scorse ore e col passare del tempo si è capito tutto in maniera più lineare. Infatti, il motivo della fuga è emerso e per i fan è stata una grande sorpresa.Infatti, Helena e Javier hanno lasciato l’Italia per una ragione ben precisa. Ovviamente c’è chi si è potuto inizialmente preoccupare e chi invece aveva già compreso la volontà della coppia. Possiamo subito tranquillizzare i fan maggiormente in ansia, visto che la loro è stata una decisione positiva, dunque vediamo dove se ne sono andati e Perché.Leggi anche: “Ora parlo io e vi dico tutto”. Lorenzo, la verità sulla nuova fidanzata dopo ShailaHelena e Javier, Perché hanno lasciato l’Italia nelle scorse oreEbbene sì, Helena e Javier hanno preparato le loro rispettive valigie, si sono messi a bordo di un aereo e hanno lasciato l’Italia con destinazione Egitto. 🔗 Importante svolta nel rapporto tra, la coppia nata all’interno del Grande Fratello. La brasiliana e l’argentinodeciso di lasciarenelle scorse ore e col passare del tempo si è capito tutto in maniera più lineare. Infatti, il motivo dellaè emerso e per i fan è stata una grande sorpresa.Infatti,per una ragione ben precisa. Ovviamente c’è chi si è potuto inizialmente preoccupare e chi invece aveva già compreso la volontà della coppia. Possiamo subito tranquillizzare i fan maggiormente in ansia, visto che la loro è stata una decisione positiva, dunque vediamose ne.Leggi anche: “Ora parlo io e vi dico tutto”. Lorenzo, la verità sulla nuova fidanzata dopo Shailanelle scorse oreEbbene sì,preparato le loro rispettive valigie, simessi a bordo di un aereo econ destinazione Egitto. 🔗 Caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Istat: in 10 anni 352mila giovani hanno lasciato l’Italia - Dei cittadini espatriati, un terzo aveva un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e il 37,7% di loro era in possesso della laurea al momento della partenza 🔗imolaoggi.it

“Helena…”. A The Couple hanno fatto il suo nome, gelo tra i concorrenti: cosa è successo - ?Il reality show “The Couple” ha preso il via utilizzando la stessa abitazione che ha ospitato i partecipanti del “Grande Fratello” per oltre sei mesi. Sebbene siano stati apportati alcuni cambiamenti, come la sostituzione dei grandi divani con divanetti a due posti e la trasformazione delle due camere da letto in otto stanze matrimoniali, la maggior parte dell’arredamento, inclusa la cucina, è rimasta invariata. 🔗tuttivip.it

“Le mani sulla storia – Come i magistrati hanno provato a (ri)fare l’Italia”, presentazione con Mulè - Giorgio MulèROMA – Martedì 18 marzo, alle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del libro “Le mani sulla storia – Come i magistrati hanno provato a (ri)fare l’Italia”, Giuseppe Gargani intervistato da Daniele Morgera, prefazione di Andrea Covotta. Intervengono il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, Sabino Cassese, Fabrizio Cicchitto, Anna Finocchiaro, Nello Rossi, Valerio Spigarelli. 🔗lopinionista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Helena Prestes: con Javier al Grande Fratello ha ritrovato il sorriso, dopo ex violento che non ha denunciato; Grande Fratello nel caos: Helena verso il ritiro e Mariavittoria crolla in lacrime. Cosa succede; Grande Fratello 2025: La Vittoria Inaspettata di Jessica Morlacchi, ma L’Italia Sosteneva Helena; Helena Prestes rompe il silenzio sui social con un post su Zeudi Di Palma: Meglio non giocare con lei. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Helena Prestes e Javier Martinez lasciano l’Italia: viaggio da sogno in Egitto - La modella brasiliana Helena Prestes e Javier Martinez si stanno concedendo una vacanza da sogno fuori dall'Italia. 🔗ilsipontino.net

Javier e Helena sorprendono tutti: arriva la decisione più attesa - Il legame tra Javier ed Helena, due tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, sembra essere sempre più forte. Dopo l’uscita dalla Casa, i due ex concorrenti hanno ... 🔗quilink.it

Verissimo: Perché Helena Prestes e Javier Martinez sono stati gli unici ex gieffini invitati? - Nel talk show di Silvia Toffanin, grande assente anche la vincitrice del reality, Jessica Morlacchi. 🔗comingsoon.it