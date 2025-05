Perché gli Usa non possono vivere senza i prodotti Made in China

Siete seduti in salotto. Fermatevi un attimo, guardatevi intorno e chiedetevi quanti sono gli oggetti Made in China all'interno della vostra casa. La risposta potrebbe sorprendervi: la maggior parte di quello che avete acquistato, compresi i prodotti a basso costo per l'uso quotidiano, è uscito da qualche fabbrica cinese. Persino l'Iphone, se siete clienti Apple, presenta numerose componenti provenienti dall'ex Impero di Mezzo. Ebbene, cosa significa tutto questo? Semplice: non possiamo fare a meno della Cina. Siamo dipendenti dal Dragone, dalla sua manifattura, dai beni a basso costo realizzati oltre la Muraglia e spediti nei negozi europei e statunitensi. Interrompere un simile flusso, come sta cercando di fare Donald Trump con dazi stratosferici contro Pechino, è possibile ma pagando un prezzo abbastanza elevato.

