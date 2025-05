Perché gioca Martinez e non Sommer nell'Inter

Inter è ancora in corsa per due obiettivi: scudetto e Champions League. In Serie A è a.

Sommer o Martinez, chi gioca in porta nell'Inter: le ultime - Archiviata la vittoria di Champions, testa al campionato per provare a mettere pressione al Napoli di Antonio Conte. L`Inter si prepara alla... 🔗calciomercato.com

Inter Feyenoord, Sommer o Martinez? Inzaghi svela la scelta a sorpresa, ecco chi gioca in porta domani - di RedazioneInter Feyenoord, Sommer o Josep Martinez? Simone Inzaghi svela la scelta a sorpresa, ecco chi gioca domani nel match di Champions League Inter Feyenoord di Champions League si avvicina. Sommer o Josep Martinez in campo? Simone Inzaghi ha svelato chi giocherà domani nel match contro gli olandesi. Ecco le parole in conferenza stampa. RIENTRA SOMMER? MI ASPETTO DI PIU’ DA TAREMI? – «Per quanto riguarda Sommer, domani in porta giocherà lui. 🔗internews24.com

Lautaro Martinez e Sommer brillano: le pagelle della vittoria a Monaco - SOMMER 7,5. In trincea, sfodera parate in serie per tutta la gara. PAVARD 5,5. Parte bene, ma il palo di Kane arriva su un suo imperdonabile errore di sufficienza. ACERBI 6,5. Vita durissima in avvio contro Kane, che lo manda spesso fuori giri. Prende le misure e risale la corrente. BASTONI 6,5. Le prende e le dà: Olise lo impegna, lui restituisce creando gioco e occasioni dalle retrovie, anche se perde lucidità strada facendo e nel finale è stremato. 🔗sport.quotidiano.net

Sommer o Martinez, chi gioca in porta nell'Inter: le ultime - Mkhitaryan), non una banalità visto che la prossima settimana l’Inter andrà a giocarsi uno scontro diretto a Bergamo, contro l’Atalanta. PROVATO SOMMER - Rispetto alla rifinitura di ieri ... 🔗msn.com

Sommer: «Io e Martinez? Inter grande club! Lui bravo. Parata su Pasalic…» - L'Atalanta ha perso in casa contro l'Inter, confermando il momento negativo al Gewiss Stadium dove non vince da dicembre ... sul gol annullato a Lautaro Martinez: Moviola Atalanta Inter, l ... 🔗informazione.it