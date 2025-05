Perché è nuda? Sembra un fantasma che cammina | l’ultima apparizione di Bianca Censori durante una diretta di Kanye West fa discutere

Bianca Censori è apparsa praticamente nuda in una diretta streaming organizzata da Kanye West. È successo proprio pochi istanti dopo che il rapper aveva lasciato intendere un coming out. Ma andiamo con ordine. Il rapper aveva avviato una diretta con lo youtuber Sneako in cui si era lasciato andare a un discorso che ha attirato l'attenzione dei fan: "Sono gay. Sono responsabile della mia eredità e sono gay", le sue parole.Quindi, pochi istanti dopo, ecco che la 30enne modella australiana è apparsa con una tuta trasparente e intimo a vista, entrando nella stanza davanti alla telecamera, mentre Ye la seguiva a breve distanza. A coprirle il volto, solo una parrucca castana e una frangia fitta. Sneako ha subito coperto la videocamera, interrompendo la live per qualche secondo.Neanche a dirlo, la clip è diventata subito virale ed è stata rilanciata dai media americani come Page Six, alimentando le polemiche che aleggiano sulla controversa coppia.

