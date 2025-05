Perchè Donald Trump ha pubblicato una foto vestito da papa? la foto virale pubblicata sui social

Donald Trump ha sorpreso tutti pubblicando sui suoi profili social una foto in cui appare vestito da papa. L'immagine, apparsa inizialmente su Truth social e poi rilanciata da altri canali, mostra il presidente degli Stati Uniti con abiti papali completi: mitra, croce pettorale e gesto benedicente. Un contenuto che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore.

Donald Trump vestito da papa: l'origine dell'immagine, generata con l'intelligenza artificiale

Sebbene l'impatto visivo della foto sia forte, è importante sottolineare che si tratta di un'immagine generata artificialmente, probabilmente con l'ausilio di un tool di intelligenza artificiale. Non c'è stata alcuna reale investitura religiosa: l'immagine è stata creata a scopo comunicativo, probabilmente per veicolare un messaggio simbolico o provocatorio.

