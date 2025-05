Perché 30 notti con il mio ex è una commedia romantica diversa

© Gqitalia.it - Perché 30 notti con il mio ex è una commedia romantica diversa notti con il mio ex, il film diretto da Guido Chiesa con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, è uscito nelle sale il 17 aprile e in questi giorni è stato tra i migliori risultati al box office. Non è la classica rom-com strappa risate che ci si aspetterebbe di vedere una volta letto il titolo che porta. O, meglio, per molti versi la pellicola è una commedia irriverente che fa sorridere ma soprattutto è un’indagine sulle relazioni, i timori, le passioni e l’empatia. Un piccolo trattato in fotogrammi che si concentra en passant anche sul tema sempre caldo e attuale della salute mentale e sulla capacità di rimettersi a posto quando ci si sente spezzati.Emma (Gloria Harvey) convince suo padre Bruno (Edoardo Leo) ad accogliere per trenta notti consecutive la madre Terry (Micaela Ramazzotti) per poterla aiutare nel suo reinserimento. 🔗 30con il mio ex, il film diretto da Guido Chiesa con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, è uscito nelle sale il 17 aprile e in questi giorni è stato tra i migliori risultati al box office. Non è la classica rom-com strappa risate che ci si aspetterebbe di vedere una volta letto il titolo che porta. O, meglio, per molti versi la pellicola è unairriverente che fa sorridere ma soprattutto è un’indagine sulle relazioni, i timori, le passioni e l’empatia. Un piccolo trattato in fotogrammi che si concentra en passant anche sul tema sempre caldo e attuale della salute mentale e sulla capacità di rimettersi a posto quando ci si sente spezzati.Emma (Gloria Harvey) convince suo padre Bruno (Edoardo Leo) ad accogliere per trentaconsecutive la madre Terry (Micaela Ramazzotti) per poterla aiutare nel suo reinserimento. 🔗 Gqitalia.it

