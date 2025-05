Penultima giornata Prima Categoria | lotta playoff e salvezza accese

© Ilrestodelcarlino.it - Penultima giornata Prima Categoria: lotta playoff e salvezza accese Penultima giornata della stagione regolare in Prima Categoria e sarà bagarre per la lotta playoff e per la zona salvezza. Perché nel girone B il primo posto è già stato assegnato. La Castelfrettese ha blindato la promozione nell'ultimo turno. Oggi i biancorossi saranno di scena sul campo di un'Olimpia Marzocca che non può perdere ulteriore terreno dal quinto posto. Il big match nel girone B è quello tra Borghetto e Montemarciano, rispettivamente quarta contro seconda in classifica. L'Ostra terza, ospita la Filottranese, mentre è derby per Fc Osimo impegnata in casa (a Osimo Stazione) nella stracittadina contro il San Biagio. Quest'ultimo è in piena lotta per la salvezza. Nella zona calda della classifica da segnalare la sfida tra Pietralacroce e Staffolo, mentre la Sampaolese sarà sul campo della Castelleonese.

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, il programma e gli arbitri della 28^ giornata - In Prima B la Castelfrettese potrebbe volare in Promozione con una vittoria o un pareggio con un 1-X dell’Ostra a Montemarciano. Scontro play-off tra Borghetto e Olimpia Marzocca, sfide salvezza San Biagio-Castelleonese e Castelbellino-Sampaolese. In Seconda, il Le Torri Castelplanio potrebbe vincere il campionato se il Cupramontana perde, anche il Loreto a un passo dal trionfo VALLESINA, 11 aprile 2025 – Sarà giornata di verdetti la 28^ in Prima e Seconda Categoria? Potrebbe arriva la promozione, infatti, per Castelfrettese in Prima B, Le Torri Castelplanio in Seconda C e Loreto in Seconda ... 🔗.com

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 28^ giornata - In Prima Categoria Girone B la Castelfrettese vince e sale in Promozione così come il Loreto in Seconda Categoria Girone D. Nella zona play off (prima B) vincono Borghetto e Montemarciano, mentre in quella play out la Sampaolese perde a Castelbellino, San Biagio e Staffolo in casa. In Seconda Girone C il Le Torri Castelplanio perde ad Ostra Vetere ed il Cupramontana si avvicina. In quello F pareggiano Cingolana SF e Ripe San Ginesio e il Sarnano balza in testa VALLESINA, 12 aprile 2025 – In Prima Categoria B la Castelfrettese vince e sale in Promozione. 🔗.com

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 20^ giornata - In Prima B, vincono le prime 4 della classifica Castelfrettese, Ostra, Montemarciano e Marzocca, colpo Pietralacroce contro la Real Cameranese. In Seconda C solo pari per il Le Torri Castelplanio e Monte Roberto, il Chiaravalle continua a vincere. Il Candia Baraccola Aspio di mister Carletti vince al 94? per 2-3 a Camerano. Nel girone F, vincono Cingolana SF, Villa Strada e Treiese IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 15 febbraio 2025 – Tanti gol e diversi colpi di scena hanno caratterizzato il sabato pomeriggio di Prima e Seconda Categoria. 🔗.com

