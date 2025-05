Pentathlon moderno procura Fipm chiude indagini su Bittner

© Lapresse.it - Pentathlon moderno, procura Fipm chiude indagini su Bittner Pentathlon moderno, Fabrizio Bittner, è accusato di "utilizzo indebito" o comunque "illegittimo" della carta di credito della Federazione. È questa l'accusa che muove la procura federale della Fipm nei confronti di Bittner, da poco rieletto a capo della stessa nonché responsabile sport di Forza Italia.La comunicazione di conclusione indaginiNella comunicazione di conclusione delle indagini per intendimento di deferimento (che precede il deferimento vero e proprio al tribunale federale), di cui LaPresse ha preso visione, il procuratore federale Guido Lombardi, contesta il presunto uso indebito delle carte di credito federali e la rendicontazione del Regolamento Rimborso e Trasferte della Federazione Italiana Pentathlon moderno.Il presidente Bittner, si legge negli atti, attraverso il suo comportamento avrebbe effettuato spese per un importo complessivo "pari a circa 79.

