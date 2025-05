Pensiline si cambia Diktat delle Belle Arti | Impatto più leggero I tetti da 15 a 5 metri

Pensiline che saranno realizzate per le nuove tratte della tramvia, secondo la Soprintendenza, dovranno rispettare due criteri: "Essere meno 'monumentali', dunque più contenute nelle dimensioni, e funzionali". Per quanto riguarda le sedute, invece, da piazza Pitti non sarebbero arrivata indicazioni. Tram Spa ha già pronti tre progetti che la prossima settimana presenterà alla sindaca Sara Funaro e all'assessore Andrea Giorgio, dopodiché verranno sottoposti alla soprintendente Antonella Ranaldi entro una decina di giorni per il definitivo via libera. Le proposte sono variegate e diverse tra loro: potrebbero essere verticali, trasparenti e verdi. Le Pensiline avranno caratteristiche tecniche ben precise e rientrano in un concetto di banchine già in corso di esecuzione.

