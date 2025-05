Pensavo mi avessero rubato l' auto La disavventura di Giovanardi

© Ilgiornale.it - "Pensavo mi avessero rubato l'auto...". La disavventura di Giovanardi auto dov'era convinto di averla lasciata e si è rivolto ai carabinieri. Ma la vettura era a 50 metri dalla caserma

Arrestato per aver investito e ucciso la 20enne Noemi Fiordilino, lui racconta: “Non ero io, mi hanno rubato l’auto” - Noemi Fiordilino è stata investita e uccisa da un'auto a Lurago Marinone (Como) dopo che è scesa dalla sua auto per soccorrere un animale. Il presunto pirata della strada, un 32enne che avrebbe guidato ubriaco e con una gamba ingessata, avrebbe raccontato ai carabinieri che lo hanno arrestato che la sua auto, poi trovata in paese, gli era stata rubata la sera prima.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Documenti falsi e passaporto rubato all'interno dell'auto: in arresto un 29enne - Un uomo di 29 anni è stato arrestato al termine di un controllo su strada. E' accaduto nella mattinata del 18 marzo, quando una pattuglia appartenente all’ufficio Polizia di Frontiera di Rimini, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, ha fermato un uomo alla guida di un’auto nei... 🔗riminitoday.it

Noemi Fiordilino travolta e uccisa, il pirata 32enne: «Non sono stato io, mi hanno rubato l'auto». Rischia 7 anni e l'ergastolo della patente - Noemi Fiordilino, studentessa universitaria di 20 anni residente a Vertemate con Minoprio (Como), è morta nella notte tra venerdì e sabato, investita da un'auto pirata a Lurago... 🔗leggo.it

Giovanardi denuncia il furto dell'auto, ma non era stata rubata: «Era parcheggiata vicino al ristorante dove aveva pranzato» - Credeva che gli avessero rubato l'auto. Così l'ex senatore Carlo Giovanardi, il 30 aprile 2025 aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri dopo essersi reso conto che la ... 🔗msn.com

Ubriaco al volante causa un incidente, poi chiama i carabinieri e finge che gli avessero rubato l'auto: denuncia e patente ritirata per un 20enne - LEGNARO (PADOVA) - «Mi hanno rubato l'auto e hanno fatto un incidente e sono scappati a piedi». Così ha detto, la notte tra mercoledì e giovedì telefonando al 112, un 20enne residente nel ... 🔗msn.com