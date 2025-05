© Thesocialpost.it - Pensa di avere il reggiseno allacciato male, poi l’agghiacciante scoperta

Radwah Oda è una donna di 33 anni, texana, capelli lunghi, sorriso aperto, uno stile di vita sano come quello che si promuove sulle riviste di benessere: dieta bilanciata, allenamento regolare, prodotti naturali. Aveva ogni motivo perre di essere al riparo da malattie gravi. Anzi, era proprio convinta che la salute fosse un dato acquisito, qualcosa su cui non porsi troppe domande.Qualche tempo fa, però, è arrivato un segnale, piccolo e trascurabile come spesso accade: un fastidio al petto e qualche problema intestinale. Nulla che potesse davvero allarmarla. Anzi, come ha raccontato al Daily Mail,va di essere “troppo sana per ammalarsi”. Quella convinzione le ha fatto ignorare il dolore sotto il seno, che attribuiva a untroppo stretto, e anche la comparsa di sangue nelle feci, liquidata come un possibile effetto di un’ernia. 🔗 Thesocialpost.it