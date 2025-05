Pennapiedimonte recuperate le salme dei due vigili del fuoco VIDEO

© Chietitoday.it - Pennapiedimonte, recuperate le salme dei due vigili del fuoco [VIDEO] salme dei vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio dell’Ospedale Ss Annunziata di Chieti.Pennapiedimonte ha vissuto giorni. 🔗 Dopo quasi 70 ore di ricerche e oltre 50 ore dall’individuazione, si sono concluse le operazioni di recupero delledeidelNico Civitella ed Emanuele Capone. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio dell’Ospedale Ss Annunziata di Chieti.ha vissuto giorni. 🔗 Chietitoday.it

Recuperate le salme dei vigili del fuoco morti a Pennapiedimonte - Dopo quasi 70 ore dall'avvio delle ricerche e a oltre 50 ore dall'individuazione dei corpi sono state recuperate le salme dei vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi di 42 anni, morti nella forra del fiume Avello, a Pennapiedimonte (Chieti), il 30 aprile, mentre erano impegnati in un'escursione. A renderlo noto è stata la sindaca Rosalina Di Giorgio in un post sulla pagina Facebook del Comune. 🔗quotidiano.net

Nico Civitella ed Emanuele Capone erano scesi in cordata con altri due colleghi nella gola del fiume Avello, in piena per lo scioglimento delle nevi

Recupero salme dei due escursionisti: operazioni in corso a Pennapiedimonte - Sono riprese alle prime luci dell’alba, intorno alle 6, le operazioni di recupero delle salme dei due vigili del fuoco dispersi nella forra dell’Avello, in località Balzolo. Dopo un briefing tra i responsabili delle squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, le unità specializzate hanno... 🔗chietitoday.it

