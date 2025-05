Pellegrini Udinese continua il pressing della squadra bianconera nei confronti del terzino laziale L’indiscrezione

© Calcionews24.com - Pellegrini Udinese, continua il pressing della squadra bianconera nei confronti del terzino laziale. L’indiscrezione Pellegrini Udinese, continua il pressing da parte della squadra bianconera per potenziare ulteriormente la fascia dei friulani. Ecco L’indiscrezione Secondo quanto riportato oggi da MondoUdinese, Pellegrini potrebbe essere un punto importante per la fascia dell’Udinese: giocatore talentuoso che per i bianconeri può essere una grande occasione sul mercato estivo. La Lazio infatti potrebbe venderlo questa . 🔗 ilda parteper potenziare ulteriormente la fascia dei friulani. EccoSecondo quanto riportato oggi da Mondopotrebbe essere un punto importante per la fascia dell’: giocatore talentuoso che per i bianconeri può essere una grande occasione sul mercato estivo. La Lazio infatti potrebbe venderlo questa . 🔗 Calcionews24.com

