Pedoni e bici più sicuri in via Legnano

© Ilgiorno.it - "Pedoni e bici più sicuri in via Legnano" Pedoni e alle biciclette che attraversano la strada e la linea tramviaria protetta", promette l’assessore alle Opere pubbliche del Comune Marco Granelli circa i lavori in corso in via Legnano, per la riqualificazione della fermata dei tram 2, 4, 12 e 14 e dell’attraversamento pedonale utilizzato da "tante persone, a piedi e in bicicletta, per passare dal quartiere di corso Garibaldi al parco Sempione e all’Arena", racconta l’assessore in un post, assicurando che a cose fatte "potranno farlo agevolmente e in sicurezza".Si tratta di un intervento, continua Granelli, "chiesto dal Municipio 1 e da tanti cittadini da tempo, che il Comune ha progettato e ora realizza". E di questi "piccoli interventi diffusi in città che aiutano a far muovere meglio le persone in sicurezza, accedere al trasporto pubblico, rendere lo spazio pubblico più a misura di persone" "ce ne vorrebbero tanti - aggiunge Granelli -, ma servono tanti tecnici che li progettano, appalti e imprese che li realizzano, risorse economiche pubbliche e anche il giusto tempo. 🔗 "Più spazio aie alleclette che attraversano la strada e la linea tramviaria protetta", promette l’assessore alle Opere pubbliche del Comune Marco Granelli circa i lavori in corso in via, per la riqualificazione della fermata dei tram 2, 4, 12 e 14 e dell’attraversamento pedonale utilizzato da "tante persone, a piedi e incletta, per passare dal quartiere di corso Garibaldi al parco Sempione e all’Arena", racconta l’assessore in un post, assicurando che a cose fatte "potranno farlo agevolmente e in sicurezza".Si tratta di un intervento, continua Granelli, "chiesto dal Municipio 1 e da tanti cittadini da tempo, che il Comune ha progettato e ora realizza". E di questi "piccoli interventi diffusi in città che aiutano a far muovere meglio le persone in sicurezza, accedere al trasporto pubblico, rendere lo spazio pubblico più a misura di persone" "ce ne vorrebbero tanti - aggiunge Granelli -, ma servono tanti tecnici che li progettano, appalti e imprese che li realizzano, risorse economiche pubbliche e anche il giusto tempo. 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Via Alighieri, pedoni più sicuri. In arrivo le strisce ’luminose’ - di Sandra Nistri La strada è una delle direttrici a più alto volume di traffico del territorio calenzanese ma è anche una arteria con un notevole indice di incidentalità, in particolare a danno degli utenti più deboli: i pedoni. Così, per cercare di mettere a punto soluzioni concrete in grado di proteggere, in particolare, le utenze ‘vulnerabili’, la giunta comunale ha approvato il progetto di messa in sicurezza della battutissima via Dante Alighieri attraverso la realizzazione di sei attraversamenti pedonali luminosi. 🔗lanazione.it

Gli stivaletti marroni, in inverno e in primavera, sono uno degli investimenti più sicuri sia per l’ufficio che per le serate fuori - Nel 2025, l’anno del Pantone Mocha Mousse, tutte le nuances del marrone sono quelle su cui puntare a piede libero. Ecco cinque idee classy e di tendenza per abbinare gli stivaletti marroni. Con i pantaloni in pelle nera Gli stivaletti testa di moro o in beige più chiaro risaltano alla perfezione sotto i pantaloni di pelle. Il contrasto nero/marrone resta tra i più eleganti. Leggi anche › 5 idee classy per abbinare gli stivaletti marroni, l’investimento sicuro di stagione Con i jeans ... 🔗iodonna.it

Classi e spazi più sicuri. I lavori a "La Coccinella". Fondi anche dalla Regione - PISTOIALavori per un milione e 600mila euro di cui un milione lo mette la Regione. Al termine dell’anno scolastico in corso, la scuola dell’infanzia “La Coccinella” sarà interessata da un importante intervento di messa in sicurezza. Per consentire lo svolgimento dei lavori, le tre sezioni della scuola dell’infanzia in via del Fiume saranno temporaneamente trasferite in un altro plesso. In vista di questo spostamento,si è tenuto un incontro con le famiglie dei bambini che frequentano la scuola convocato dalla dirigente scolastica Ermelinda Accardo, alla presenza degli assessori all’educazione ... 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Più bici, più sicurezza stradale: non è una coincidenza; Pedoni più sicuri da bici e monopattini che sfrecciano sul marciapiede, Il Comune installa cartelli in Italiano e Arabo; Rivabella. Inaugurato il raddoppio della ciclabile: Pedoni e ciclisti più sicuri; Riccione verso una mobilità sostenibile: bike park, parcheggi scambiatori e più spazi per pedoni e ciclisti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media