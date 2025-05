Pd non paga le bollette sede al buio

Il Partito democratico non paga le bollette e rimane senza luce. Accade nella sede di Torre Annunziata, in Campania

Torre Annunziata, bollette pagate in ritardo: la sede Pd resta senza luce - Bollette dell'energia elettrica insolute che ammontano a circa 400 euro, pagate in ritardo. Così la sede del partito democratico di Torre Annunziata resta al buio.

