Payton Willis torna a Pistoia | sfida decisiva tra Pistoia e Cremona

Pistoia e Cremona per Payton Willis è una sfida al suo passato, quello dove faceva parte di una squadra straordinaria e forse irripetibile che ha saputo regalare soddisfazioni grandissime ai tifosi, di una piazza che lo ha osannato e amato. Willis è stato senza alcun dubbio uno degli eroi dello scorso anno e anche se domenica torna da avversario, per la prima volta, per affrontare una partita che ha il sapore di uno scontro salvezza, per Pistoia non sarà mai un avversario, un rivale e anche se adesso indossa una maglia diversa il rispetto e l'affetto rimangono immutati. "Sicuramente sarà molto bello tornare a Pistoia dopo un anno e giocare di nuovo davanti a quello che è stato il pubblico che mi ha sostenuto nel passato campionato – dice Willis –. Mi porto dietro soltanto ricordi positivi della squadra, dei coach e di tutto lo staff per la stagione che abbiamo fatto".

