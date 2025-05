Paura a Malpensa aereo costretto al rientro subito dopo il decollo | cos’è successo

© Tvzap.it - Paura a Malpensa, aereo costretto al rientro subito dopo il decollo: cos'è successo dopo il decollo. A bordo si trovavano 203 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Il comandante ha comunicato la situazione alla torre di controllo, richiedendo un immediato rientro, come previsto dai protocolli di sicurezza in caso di possibili emergenze tecniche. cos'è accaduto? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Meteo, crollo delle temperature: nubifragi e grandine in arrivo. Ecco doveLeggi anche: Latte ritirato dai supermercati, nuova allerta: "Non consumatelo"Paura in volo, aereo rientra a Malpensa per allarme fumo in cabina: cos'è successoUn volo EasyJet diretto a Fuerteventura è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. Si tratta di un volo partito dall'aeroporto di Milano Malpensa. La spiacevole disavventura è accaduta nella mattinata di sabato 3 maggio 2025, pochi minuti dopo il decollo.

