Paura a Lignano | scippata da due sconosciuti mentre passeggia

mentre camminava sul marciapiede di via Tricesimo a Lignano Sabbiadoro. Secondo quanto denunciato dalla giovane, due individui sconosciuti l'hanno raggiunta alle spalle e le hanno. 🔗 Una ragazza di 22 anni è stata vittima di un furto con strappo nella tarda serata di ieri, venerdì 4 maggio,camminava sul marciapiede di via Tricesimo aSabbiadoro. Secondo quanto denunciato dalla giovane, due individuil'hanno raggiunta alle spalle e le hanno. 🔗 Udinetoday.it

Paura a Lignano: scippata da due sconosciuti mentre passeggia - Una ragazza di 22 anni è stata vittima di un furto con strappo nella tarda serata di ieri, venerdì 4 maggio, mentre camminava sul marciapiede di via Tricesimo a Lignano Sabbiadoro. Secondo quanto denunciato dalla giovane, due individui sconosciuti l'hanno raggiunta alle spalle e le hanno... 🔗udinetoday.it

Paura a Lignano: scippata da due sconosciuti mentre passeggia - Sull'episodio sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana ... 🔗udinetoday.it

Paura per una 22enne, derubata mentre passeggia per Lignano: in fuga i due malviventi - LIGNANO SABBIADORO (UD) – Momenti di forte tensione ieri sera, 2 maggio, in via Tricesimo a Lignano Sabbiadoro, dove una ragazza di 22 anni è stata aggredita e derubata da due sconosciuti mentre stava ... 🔗nordest24.it