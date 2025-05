Paula scomparsa da giorni | ricerche disperate Cosa si sa

© Thesocialpost.it - Paula scomparsa da giorni: ricerche disperate. Cosa si sa

Sono ore di ansia e preoccupazione a Bergamo per la scomparsa di Paula Suarez Soto, una giovane studentessa di 23 anni iscritta al corso di Scienze dell'educazione presso l'Università di Bergamo. La ragazza è stata vista per l'ultima volta mercoledì 30 aprile, intorno a mezzogiorno. Da allora, si sono perse completamente le sue tracce. La famiglia ha immediatamente denunciato la scomparsa e lancia un appello disperato attraverso i social e i media locali.

Leggi anche: Italia, 15enne scompare nel nulla senza lasciare tracce: "Lorenzo torna a casa"

Una sparizione nel nulla

Secondo quanto riferito dai familiari, Paula sarebbe uscita di casa con l'intenzione di recarsi alla biblioteca dell'università. Un gesto quotidiano, privo di anomalie, che però ha segnato l'inizio di un silenzio inspiegabile.

Cosa riportano altre fonti

