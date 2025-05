Pattinatori Spinea trionfano al 66 Trofeo Internazionale del Lavoro a Ferrara

Pattinatori Spinea trionfano al 66° Trofeo Internazionale del Lavoro 'Città di Ferrara'. Un successo l'appuntamento tenutosi giovedì 1° Maggio in Piazza Ariostea, organizzato Palestra Ginnastica Ferrara Asd con diversi patrocini tra cui il Comune di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna. Un appuntamento che si è articolato in due giornate. Nel pomeriggio di mercoledì giornata promozionale dei Ferrara Inline Roller Games, con la piazza dedicata, in forma libera, a tutti gli sport 'rotellistici, con la collaborazione della delegazione provinciale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, del Comitato Italiano Paralimpico, Ferrara Hockey e Pattinaggio Il Quadrifoglio. In Piazza Ariostea anche la Panchina Rossa della Palestra Ginnastica Ferrara.Nella giornata di giovedì si sono visti 500 atleti, dai giovanissimi ai master, in rappresentanza di 60 società e con presenze internazionali provenienti da Venezuela, Colombia, Spagna e Francia.

Successo per il 66° Trofeo Internazionale del Lavoro a Ferrara, con la vittoria dei Pattinatori Spinea e partecipazione internazionale.

