Passione gin in Romagna la bottiglia colorata nata a Savignano premiata alla ' London spirits competition'

© Cesenatoday.it - Passione gin in Romagna, la bottiglia colorata nata a Savignano premiata alla 'London spirits competition' Passione gin in Romagna, un distillato nato nella frazione di Castelvecchio a Savignano, 'Energin', è stato premiato a Londra. Ne dà notizia l'azienda: "Il London dry gin premium italiano prodotto dalla giovane e dinamica azienda 4spirits ha conquistato un doppio, prestigioso riconoscimento alla. 🔗 gin in, un distillato nato nella frazione di Castelvecchio a, 'Energin', è stato premiato a Londra. Ne dà notizia l'azienda: "Ildry gin premium italiano prodotto dgiovane e dinamica azienda 4ha conquistato un doppio, prestigioso riconoscimento. 🔗 Cesenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sei gare per una passione unica, torna il circuito podistico "10mila di Romagna" con una novità - Torna il Circuito Podistico "10mila di Romagna" con la sua seconda edizione ed il motto: 'Sei Gare, una passione unica'. Dopo il successo della prima edizione, il circuito podistico "10mila di Romagna" torna nel 2025 con una novità che renderà il calendario ancora più entusiasmante. Alle cinque... 🔗cesenatoday.it

L'olio "made in Montefiascone" e la medaglia d'oro a New York: "Passione e tradizione in ogni bottiglia" - Una medaglia d'oro per qualità, passione e tradizione. Per l'olio extravergine di oliva biologico "A1980", prodotto dall'azienda agricola Alessandra Nicolai di Montefiascone, prestigioso riconoscimento internazionale all'International Olive Oil Competition 2025 di New York. Si tratta di uno dei... 🔗viterbotoday.it

Medaglia di bronzo per la bottiglia col galletto colorato ai prestigiosi World Gin Awards di Londra - Alba87 Gin, il distilled gin con infiorescenza di Albana prodotto da Marco Zavalloni, si è aggiudicato la medaglia di bronzo ai prestigiosi World Gin Awards di Londra, nella categoria “Signature Botanical” (categoria dedicata ai gin distillati che si concentrano su una particolare botanica)... 🔗cesenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Passione gin in Romagna, la bottiglia colorata nata a Savignano premiata alla 'London spirits competition'; Lei brasiliana, lui lucano: dalla passione comune per il vino nasce una nuova enoteca: Un angolo di tradizione; Shake & shock - Mixology che passione: i migliori cocktail bar dell'Emilia Romagna; Il mio ‘Gin Primo’ premiato a San Francisco. 🔗Ne parlano su altre fonti