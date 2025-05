Partite e arbitri del weekend | Serie D Eccellenza Promozione e Prima Categoria

Partite e arbitri del fine settimana.Serie D. Domani alle 15 l'ultima giornata: Atletico Ascoli-Sora: Palma di Napoli; Avezzano-Ancona: Meta di Vicenza; Castelfidardo-Fermana: Brozzoni di Bergamo; Fossombrone-Isernia: Spera di Barletta; L'Aquila-Teramo: Ismail di Rovereto; Notaresco-Chieti: Mirri di Savona; Recanatese-Termoli: Tierno di Sala Consilina; Roma City-Vigor Senigallia: Cortese di Bologna; Samb-Civitanovese: Faye di Brescia.Classifica. Samb 72; Teramo 60; L'Aquila 59; Chieti (-1) 58; Fossombrone, Ancona 47; Atletico Ascoli, Avezzano 43; Castelfidardo 42; Vigor Senigallia 41; Recanatese 40; Termoli 38; Sora 37; Notaresco 35; Roma City, Civitanovese, Isernia 34; Fermana (-2) 27.Eccellenza. Domani primo turno di playoff, alle 16.30: Chiesanuova-Tolentino: Pigliacampo di Pesaro.

Partite e arbitri nel fine settimana. In serie fischio d'inizio alle 15, nei tornei marchigiani alle 16. Serie D. Domani: Atletico Ascoli-Chieti: El Amil di Nichelino; Civitanovese-Termoli: Framba di Torino; Fermana-Avezzano: Mozzillo di Reggio Emilia; Fossombrone-Castelfidardo: Zadrina di Pistoia; L'Aquila-Vigor Senigallia: Senes di Cagliari; Notaresco-Isernia: Pelaia di Pavia; Recanatese-Teramo: Dallagà di Rovigo; Roma City-Ancona: Palma di Napoli; Samb-Sora: Deborah Bianchi di Prato.

Calcio, dalla Serie A alla C: le partite del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia - Firenze, 11 aprile 2025 – Un altro fine settimana di importanti sfide. Dalla Serie A alla C, ecco il calendario delle partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A Fiorentina-Parma (domenica 13 aprile, ore 15) Napoli-Empoli (lunedì 14 aprile, ore 20:45) Serie B Carrarese-Catanzaro (sabato 12 aprile, ore 15) Reggiana-Pisa (sabato 12 aprile, ore 15) Mantova-Spezia (domenica 13 aprile, ore 17:15) Serie C Pianese-Pineto (sabato 12 aprile, ore 15) Spal-Pontedera (sabato 12 aprile, ore 17:30) Perugia-Sestri Levante (sabato 12 aprile, ore 17:30) Milan Futuro-Ternana

Calcio, dalla Serie A alla C: le partite del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia - Firenze, 27 febbraio 2025 – Un altro fine settimana di campionati. Dalla Serie A alla C, ecco il calendario delle partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A Fiorentina-Lecce (venerdì 28 febbraio, ore 20:45) Genoa-Empoli (domenica 2 marzo, ore 15:00) Serie B Sudtirol-Spezia (venerdì 28 febbraio, ore 19:30) Carrarese-Cremonese (sabato 1 marzo, ore 15:00) Sassuolo-Pisa (sabato 1 marzo, ore 17:15) Serie C Lucchese-Carpi (sabato 1 marzo, ore 15:00) Arezzo-Sestri Levante (sabato 1 marzo, ore 17:30) Pontedera-Gubbio (sabato 1 marzo, ore 17:30) Ternana-Torres (domenica

