parrucche pericolose sequestro da 90mila euro

Hanno un valore commerciale di circa 90mila euro le 2068 parrucche ed extension naturali e sintetiche, sequestrate dalla Guardia di Finanza in un negozio di Como, in quanto prive delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Pezzi che sono stati qualificati come potenzialmente pericolosi, trovati dai militari del Gruppo Como durante gli abituali controlli. Ai titolari sono inoltre state elevate sanzioni amministrative variabili tra un minimo di 1000 e un massimo di oltre 51mila euro, e sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Como-Lecco, per il mancato rispetto delle normative relative alla vendita degli articoli presi in esame. Il Codice del Consumo, prevede infatti che i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio italiano riportino obbligatoriamente, in lingua italiana sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, anche le "indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica, all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione", in assenza delle quali non è possibile considerare il prodotto sicuro.

Como, 2 maggio 2025 – Parrucche ed extension sia naturali che sintetiche, per un valore stimato di oltre 90mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di finanza in un negozio in quanto prive delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Un totale di 2068 pezzi, qualificati come potenzialmente pericolosi, trovati dai militari del Gruppo Como durante i controlli negli esercizi commerciali, in particolare tra le verifiche avvenute a Como in questi giorni.

