Parolo | Al Milan c’è confusione Non sanno chi prendere Se resta Conceicao …

© Pianetamilan.it - Parolo: “Al Milan c’è confusione. Non sanno chi prendere. Se resta Conceicao …” Parolo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi sulla possibile permanenza di Sérgio Conceicao 🔗Pianetamilan.it Marco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul, soffermandosi sulla possibile permanenza di Sérgio

Se ne parla anche su altri siti

Bologna-Milan, Parolo sul gol contestato: “La regola è questa, si può fare ben poco” - Nel post-partita di Bologna-Milan, Marco Parolo, ex giocatore, ha commentato il primo gol dei rossoblù segnato da Castro 🔗pianetamilan.it

Bologna-Milan, Parolo su gol contestato: “Il tocco di mano di Fabbian è evidente” - Nel post-partita di Bologna-Milan, Marco Parolo, ex giocatore, ha commentato il primo gol dei rossoblù segnato da Castro 🔗pianetamilan.it

Milan, senti Parolo: “Champions? Anche la Conference League ti porta un trofeo”. Poi svela chi venderebbe fra Theo e Leao | Champions League - 2025-04-02 19:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Milan, senti Parolo: “Champions? Anche la Conference League ti porta un trofeo”. Poi svela chi venderebbe fra Theo e Leao | Champions League | Calciomercato.com Home Milan, senti ... 🔗justcalcio.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parolo: “Al Milan c’è confusione. Non sanno chi prendere. Se resta Conceicao …”; Torino-Milan, Parolo punta il dito: Il cambio di Leao è pesante come gesto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Parolo: “Il Milan ha fallito tante occasioni, e non tutti hanno la stessa voglia di…” - l’ex calciatore Marco Parolo ha parlato ai microfoni di DAZN del ko rossonero. Sul Milan: "C'è troppa pressione addosso, che si sono messi anche da soli a partire da quest'estate col periodo di ... 🔗msn.com

Parolo: "Cosa manca al Milan? C'è una società, deve prendere in mano la situazione" - Intervenuto nel post partita di DAZN, l'ex calciatore, oggi opinionista sportivo, Marco Parolo, ha commentato il pareggio di ... Sa che questa squadra ha giocatori forti. Cosa manca al Milan? C'è una ... 🔗milannews.it

Parolo: “Al Milan serve un qualcosa per cui lottare, uno scopo specifico” - Vai nel canale Telegram del Milanista > Marco Parolo ha parlato a DAZN in merito al pareggio ... Sa che questa squadra ha giocatori forti. Cosa manca al Milan? C'è una società, deve prendere in mano ... 🔗ilmilanista.it