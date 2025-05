Parole della giustizia – Vittime convegno con Fontana

© Lopinionista.it - “Parole della giustizia – Vittime”, convegno con Fontana convegno “Parole della giustizia – Vittime”. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto).Introduce la deputata Michela Di Biase. Dialogano Adolfo Ceretti e Manlio Milani. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “Parole della giustizia – Vittime”, convegno con Fontana L'Opinionista. 🔗 ROMA – Giovedì 8 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il”. Indirizzo di saluto del PresidenteCamera dei Deputati, Lorenzo(foto).Introduce la deputata Michela Di Biase. Dialogano Adolfo Ceretti e Manlio Milani. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampaCamera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “”,conL'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it

Il rider Influence senza giustizia, negato l’accesso al fondo per le vittime: “Fu investito apposta” - Milano – La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, e anche sul fronte del risarcimento per Influence è arrivata una doccia fredda, sotto forma di una risposta kafkiana ricevuta dal suo legale, l’avvocato Luigi Vitali. Il rider nigeriano di 31 anni, investito sulla pista ciclabile di corso Venezia la sera del 29 novembre 2022 da una persona alla guida di una minicar, che poi è fuggita, non ha diritto ad accedere al Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito anche con lo scopo di risarcire le vittime di incidenti quando l’autore resta ignoto o quando è privo ... 🔗ilgiorno.it

"Non ho fiducia nello Stato, ma voglio giustizia": il dolore dei familiari ai funerali delle vittime di Monreale - Nel duomo di Monreale si sono tenuti i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, le tre vittime della sparatoria avvenuta nel paese alle porte di Palermo la notte tra il 26 e il 27 aprile. Una strage per la quale è stato arrestato Salvatore Calvaruso, di 19 anni, ma gli... 🔗today.it

Strage di Cutro, la memoria non basta: due anni dopo le 94 vittime aspettano ancora verità e giustizia - Il mare di Cutro ha restituito i corpi, ma a due anni dalla strage, la domanda resta senza risposta: “Perché non sono stati mandati i soccorsi?” ha ribadito la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, durante la veglia sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Presenti anche esponenti della politica e della società civile, tra cui il vescovo di Cassano all’Ionio, monsignor Francesco Savino, che ha sottolineato: “Stiamo riportando le lancette della storia ai tempi più bui”. 🔗lanotiziagiornale.it

