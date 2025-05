Parma-Como Streaming Gratis Chivu e Fabregas con obiettivi diversi | Diretta Live del match di Serie A

© Sololaroma.it - Parma-Como Streaming Gratis, Chivu e Fabregas con obiettivi diversi: Diretta Live del match di Serie A Serie A, e la 35ª si è aperta ieri con il pareggio tra Torino e Venezia. Un match particolarmente seguito da coloro che si stanno ancora giocando la salvezza, e la mancata vittoria dei lagunari avrà sicuramente fatto piacere al Parma, pronto a scendere in campo, davanti al pubblico del Tardini, alle 15:00 di questo sabato 3 aprile. L’avversario che si para davanti è il temibile Como di Fabregas, che nonostante la tranquilla metà classifica sta stupendo ultimamente.Certo è che le motivazioni sono sicuramente maggiori nei crociati: il vantaggio di 6 punti sul Venezia terz’ultimo rimane importante, e nel caso in cui dovesse arrivare il bottino pieno quest’oggi, con conseguente non vittoria dell’Empoli domani con la Lazio, sarebbe quasi matematica salvezza per il Parma. 🔗 Solo 4 giornate al termine di quest’appassionanteA, e la 35ª si è aperta ieri con il pareggio tra Torino e Venezia. Unparticolarmente seguito da coloro che si stanno ancora giocando la salvezza, e la mancata vittoria dei lagunari avrà sicuramente fatto piacere al, pronto a scendere in campo, davanti al pubblico del Tardini, alle 15:00 di questo sabato 3 aprile. L’avversario che si para davanti è il temibiledi, che nonostante la tranquilla metà classifica sta stupendo ultimamente.Certo è che le motivazioni sono sicuramente maggiori nei crociati: il vantaggio di 6 punti sul Venezia terz’ultimo rimane importante, e nel caso in cui dovesse arrivare il bottino pieno quest’oggi, con conseguente non vittoria dell’Empoli domani con la Lazio, sarebbe quasi matematica salvezza per il. 🔗 Sololaroma.it

