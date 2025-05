Parma Como 0-1 Chivu commenta la sconfitta | Non deve togliere convinzione e da sostagno a Man

Parma Como 0-1, Chivu commenta la sconfitta: «Non deve togliere convinzione» e da sostagno a Man Parma Como termina 0-1 per gli ospiti con la rete di Strefezza che decide il match della 35a giornata di Serie A. Ha parlato nel classico post partita, Cristian Chivu, tecnico del Parma, per commentare la sconfitta.

Il Como batte 1-0 il Parma nel segno di Strefezza: tanti rimpianti per Chivu - Parma-Como, gara valevole per la 35esima giornata di Serie A Il Como batte il Parma 1-0 e sorpassa il Torino in classifica, posizionandosi momentaneamente... 🔗calciomercato.com

Parma-Como Streaming Gratis, Chivu e Fabregas con obiettivi diversi: Diretta Live del match di Serie A - Solo 4 giornate al termine di quest’appassionante Serie A, e la 35ª si è aperta ieri con il pareggio tra Torino e Venezia. Un match particolarmente seguito da coloro che si stanno ancora giocando la salvezza, e la mancata vittoria dei lagunari avrà sicuramente fatto piacere al Parma, pronto a scendere in campo, davanti al pubblico del Tardini, alle 15:00 di questo sabato 3 aprile. L’avversario che si para davanti è il temibile Como di Fabregas, che nonostante la tranquilla metà classifica sta stupendo ultimamente. 🔗sololaroma.it

Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture - Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce. TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l’idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l’attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, ... 🔗inter-news.it

Parma-Como 0-1, gol e highlights: decide una rete di Strefezza; Parma sprecone, il Como non perdona (0-1): festa rimandata; SERIE A ENILIVE, 35ª GIORNATA: PARMA-COMO 0-1; Parma-Como, le formazioni ufficiali: Chivu con Pellegrino, torna Cutrone dal 1’. 🔗Cosa riportano altre fonti

Parma, Chivu: “La squadra è viva, difenderò Man fino alla morte” - Cristian Chivu è intervenuto al termine del match tra il suo Parma e il Como. L'allenatore ha analizzato la prestazione della squadra ... 🔗gianlucadimarzio.com

Parma-Como 0-1: Man sbaglia, Strefezza no. Si interrompe la striscia positiva di Chivu - Vittoria storica dei lariani che passano al Tardini dopo 69 anni e centrano il record assoluto di 5 vittorie consecutive in serie A. I ducali si fermano dopo ... 🔗msn.com

Parma battuto in casa dal Como, festa salvezza rimandata - Contro un Como lanciatissimo, il Parma di Chivu incassa la prima sconfitta al Tardini e deve rimandare la festa salvezza. Partita equilibrata, a tratti bloccata da caldo e tattica, ma anche con tante ... 🔗rainews.it