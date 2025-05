Paris Fc in Ligue 1 dopo 46 anni il presidente Ferracci | Voglio copiare il modello Atalanta

© Ilnapolista.it - Paris Fc in Ligue 1 dopo 46 anni, il presidente Ferracci: «Voglio copiare il modello Atalanta» Paris Fc è stato promosso in Ligue 1 dopo 46 anni. E il suo presidente, Pierre Ferracci, ha dichiarato di ispirarsi al modello Atalanta dal punto di vista sportivo, e al calcio tedesco da quello economico.Il presidente del Paris Fc: «Voglio copiare il modello Atalanta»A Rmc Sport ha dichiarato:«Il mio modello è la Germania. Dobbiamo portare dalla nostra parte le potenze economiche. Tutte le grandi aziende sono nel mondo del calcio, come sponsor o azionista, spesso entrambe le cose. Questo dà una solidità economica al calcio che non abbiamo in Francia. In Germania riempiono gli stadi, noi non lo facciamo».Sulla promozione del suo club:«Se fossimo saliti prima, sarebbe stato molto complicato. Non bruceremo le tappe. Il modello che ho chiesto di copiare è quello dell’Atalanta. Sono nella top 5 italiana ma non lo sono sempre stati. 🔗 IlFc è stato promosso in46. E il suo, Pierre, ha dichiarato di ispirarsi aldal punto di vista sportivo, e al calcio tedesco da quello economico.IldelFc: «il»A Rmc Sport ha dichiarato:«Il mioè la Germania. Dobbiamo portare dalla nostra parte le potenze economiche. Tutte le grandi aziende sono nel mondo del calcio, come sponsor o azionista, spesso entrambe le cose. Questo dà una solidità economica al calcio che non abbiamo in Francia. In Germania riempiono gli stadi, noi non lo facciamo».Sulla promozione del suo club:«Se fossimo saliti prima, sarebbe stato molto complicato. Non bruceremo le tappe. Ilche ho chiesto diè quello dell’. Sono nella top 5 italiana ma non lo sono sempre stati. 🔗 Ilnapolista.it

