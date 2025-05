Parigini avvisa il Milan Futuro | Giochiamo per vincere sia all’andata che al ritorno

© Pianetamilan.it - Parigini avvisa il Milan Futuro: “Giochiamo per vincere sia all’andata che al ritorno”

Parigini, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni de Il Resto del Carlino sulla sfida contro il Milan Futuro 🔗Pianetamilan.it L'esterno della SPAL,, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni de Il Resto del Carlino sulla sfida contro il

Su altri siti se ne discute

Vittorio Parigini determinato a guidare la Spal verso la salvezza contro il Milan Futuro - Subito dopo il suo arrivo a Ferrara – avvenuto nelle ultime ore del mercato di riparazione – Vittorio Parigini ha affermato di aver toccato il punto più basso della propria carriera. Dopo un periodo estremamente negativo, l’ex punta esterna della Nazionale italiana Under 21 cercava il riscatto con la maglia della Spal. Il suo percorso è stato positivo, ma non è bastato per ottenere la salvezza diretta. 🔗sport.quotidiano.net

Il papà di Jovic: “Besiktas e Trabzonspor? Corretto, ma dovrebbe restare al Milan”. Cosa filtra sul futuro - Dopo mesi e mesi trascorsi tra panchina e tribuna Luka Jovic si sta trasformando nell`arma in più di Sergio Conceicao per questo finale di... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Parigini avvisa il Milan Futuro: “Giochiamo per vincere sia all’andata che al ritorno”; Maignan al PSG? La dichiarazione che spiazza i tifosi del Milan. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vittorio Parigini determinato a guidare la Spal verso la salvezza contro il Milan Futuro - Parigini punta alla salvezza con la Spal nei playout contro il Milan Futuro, deciso a restare e crescere a Ferrara. 🔗ilrestodelcarlino.it

Milan Futuro: la situazione resta critica, ma la reazione c’è stata - Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Il Milan Futuro sta vivendo la sua prima stagione da quando la squadra è stata creata. Una prima stagione piena di difficoltà dove lo spauracchio ... 🔗msn.com

Milan Futuro, la salvezza diretta difficile ma c'è ancora una via per raggiungerla - Il Milan Futuro sta vivendo un ottimo periodo di forma: per la prima volta in stagione, sono arrivate due vittorie consecutive in campionato. La prima, settimana scorsa, in casa contro il Campobasso, ... 🔗milannews.it