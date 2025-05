Parigi tempesta di grandine | alberi caduti in strada e vetri delle finestre in frantumi

© Quotidiano.net - Parigi, tempesta di grandine: alberi caduti in strada e vetri delle finestre in frantumi Parigi, 3 maggio 2025 - Una tempesta di grandine si è abbattuta questo pomeriggio su Parigi con grande violenza, con i passanti che hanno iniziato a fuggire per le strade terrorizzati dagli enormi chicchi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Molti gli alberi caduti nelle strade, in pochi minuti diventate deserte e attraversate soltanto dai camion dei pompieri chiamati per emergenze un po' ovunque. In molte strade grossi rami sono precipitati al centro della carreggiata e il traffico è bloccato. I grossi chicchi di ghiaccio hanno in molti casi colpito le finestre e mandato in frantumi i vetri. Il violento fenomeno potrebbe trovare spiegazione nella saccatura in discesa attraverso l’Europa centrale che accompagna masse d’aria fresca che, a contrasto con le correnti caldo-umide meridionali in risalita dal Mediterraneo centro-occidentale, può causare temporali anche violenti. 🔗 , 3 maggio 2025 - Unadisi è abbattuta questo pomeriggio sucon grande violenza, con i passanti che hanno iniziato a fuggire per le strade terrorizzati dagli enormi chicchi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Molti glinelle strade, in pochi minuti diventate deserte e attraversate soltanto dai camion dei pompieri chiamati per emergenze un po' ovunque. In molte strade grossi rami sono precipitati al centro della carreggiata e il traffico è bloccato. I grossi chicchi di ghiaccio hanno in molti casi colpito lee mandato in. Il violento fenomeno potrebbe trovare spiegazione nella saccatura in discesa attraverso l’Europa centrale che accompagna masse d’aria fresca che, a contrasto con le correnti caldo-umide meridionali in risalita dal Mediterraneo centro-occidentale, può causare temporali anche violenti. 🔗 Quotidiano.net

