Pareggio amaro a Torino | il Toro e il Venezia si dividono la posta

© Ilfogliettone.it - Pareggio amaro a Torino: il Toro e il Venezia si dividono la posta Torino e Venezia, nell’anticipo della 35ª giornata di Serie A. Una sfida che lascia entrambe le squadre con l’amaro in bocca e la consapevolezza di aver mancato l’occasione per conquistare tre punti preziosi.Il colpo di Kike Perez(Foto x.comTorinoFC1906)Il Venezia inizia la partita con grande intensità, mostrando una brillantezza che mette in difficoltà i granata. Zerbin si avvicina al gol, ma un fuorigioco millimetrico di Gytkjaer annulla la rete. Al 36?, però, Kike Perez rompe gli schemi: con un’azione personale straordinaria, supera la difesa granata e batte Milinkovic-Savic sul primo palo, portando il Venezia in vantaggio.Il rigore di VlasicLa ripresa vede un Torino diverso, grazie a tre sostituzioni decise dal tecnico Paolo Vanoli. 🔗 Un match ricco di emozioni e colpi di scena termina 1-1 tra, nell’anticipo della 35ª giornata di Serie A. Una sfida che lascia entrambe le squadre con l’in bocca e la consapevolezza di aver mancato l’occasione per conquistare tre punti preziosi.Il colpo di Kike Perez(Foto x.comFC1906)Ilinizia la partita con grande intensità, mostrando una brillantezza che mette in difficoltà i granata. Zerbin si avvicina al gol, ma un fuorigioco millimetrico di Gytkjaer annulla la rete. Al 36?, però, Kike Perez rompe gli schemi: con un’azione personale straordinaria, supera la difesa granata e batte Milinkovic-Savic sul primo palo, portando ilin vantaggio.Il rigore di VlasicLa ripresa vede undiverso, grazie a tre sostituzioni decise dal tecnico Paolo Vanoli. 🔗 Ilfogliettone.it

Su altri siti se ne discute

Pareggio amaro per la Lazio: il Torino resiste e colpisce nel finale - LAZIO-TORINO 1-1 LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6.5; Hysaj 6 (28' st Pellegrini 6), Gigot 6, Romagnoli 6, Marusic 7; Guendouzi 6.5, Rovella 6; Isaksen 6.5 (45' st Tchaouna sv), Pedro 7 (28' st Dele-Bashiru 5.5), Zaccagni 6.5; Dia 5.5 (21' st Noslin 6). In panchina: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Gila, Belahyane, Basic, Lazzari. Allenatore: Baroni 6. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 7; Walukiewicz 5. 🔗feedpress.me

Pallanuoto, pareggio amaro per il Lanciano Sport Center: 9-9 con i Castelli Romani - Termina con un pareggio (9-9) la sfida tra il Lanciano Sport Center e i Castelli Romani, valida per il campionato di Serie C di pallanuoto. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai frentani, che hanno mancato l’opportunità di allungare in classifica e consolidare, in solitaria, il secondo posto... 🔗chietitoday.it

Samb, pareggio amaro con il Sora: il Teramo allunga in classifica - Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Samb, soprattutto se si considera che il Teramo è andato a vincere a Recanati portando a sette i punti da recuperare ai rossoblù. "Sono contento di ciò che la squadra ha fatto con il Sora - commenta Ottavio Palladini - ed ora bisogna concentrarsi sulla trasferta di Teramo. Siamo sereni e tranquilli anche perché non si tratta di una finale. Anche se oggi avessimo vinto il campionato non sarebbe finito oggi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Toro – Malore per l’allenatore Vanoli durante la partita. Solo un pareggio col Venezia; Video – Parma-Torino 2-2 il postpartita: “Un pareggio che lascia l’amaro in bocca”; Giocate di grande qualità e finale amaro per i granata: il rigore sbagliato nega la vittoria ad un ottimo Toro; Pari e fischi per la Lazio all'Olimpico, col Toro finisce pari con rissa finale. Verona e Parma non si fanno male. Gli highlights. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Toro tra il ricordo degli Invincibili e la speranza di un futuro diverso - In mattinata la marcia dei tifosi fino ai piedi del colle per chiedere una svolta societaria, nel pomeriggio la messa in basilica. Dopo il malore, Vanoli ci sarà ... 🔗rainews.it

Torino, quanti pareggi in campionato: sono ben 8 nel 2025 - Sono diversi, troppi i punti lasciati per strada dal Torino, punti che avrebbero dato ancora più rilievo alla stagione che sta facendo fin qui il Toro: se consideriamo i 2 pareggi contro il Parma, ... 🔗toronews.net

Torino-Venezia, i numeri: i lagunari in trasferta non hanno mai vinto - Il Toro è imbattuto in casa nel 2025, il Venezia cerca i primi punti dopo un pareggio e una sconfitta: i numeri della prossima sfida ... 🔗msn.com