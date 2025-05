Parco Nazionale e Benedettini uniti per la Pietra

© Ilrestodelcarlino.it - Parco Nazionale e Benedettini uniti per la Pietra Parco Nazionale e Benedettini di Parma impegnati per il futuro della Pietra di Bismantova. Un appuntamento, quasi un pellegrinaggio, quello che ha coinvolto una delegazione del Comune di Castelnovo Monti e del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano che hanno visitato la mostra ’Correggio 500’ e, a seguire, il Monastero di San Giovanni Evangelista a Parma. Accolti da don Agostino e dal fotografo Lucio Rossi, ideatore e creatore della mostra, il gruppo ha potuto visitare anche diversi locali e angoli del Monastero dove, nonostante la posizione centralissima, regna un silenzio solenne e rigenerante. Dopo aver ammirato la cupola con il rinomato affresco di Correggio, nella Chiesa attigua si è svolto il momento più rilevante dell’intero pomeriggio: l’incontro con il priore dell’ordine, padre Francesco Larocca. 🔗 di Parma impegnati per il futuro delladi Bismantova. Un appuntamento, quasi un pellegrinaggio, quello che ha coinvolto una delegazione del Comune di Castelnovo Monti e delAppennino Tosco-Emiliano che hanno visitato la mostra ’Correggio 500’ e, a seguire, il Monastero di San Giovanni Evangelista a Parma. Accolti da don Agostino e dal fotografo Lucio Rossi, ideatore e creatore della mostra, il gruppo ha potuto visitare anche diversi locali e angoli del Monastero dove, nonostante la posizione centralissima, regna un silenzio solenne e rigenerante. Dopo aver ammirato la cupola con il rinomato affresco di Correggio, nella Chiesa attigua si è svolto il momento più rilevante dell’intero pomeriggio: l’incontro con il priore dell’ordine, padre Francesco Larocca. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Verso il Parco Nazionale del Matese, Coldiretti e Barone chiedono certezze - Tempo di lettura: 4 minuti“Siamo lieti nell’avere appreso che si mette in moto il percorso che porterà alla realizzazione del Parco nazionale del Matese. Saremo ancora più lieti, peraltro, se la costruzione di una così importante realtà sarà accompagnata dalla corretta perimetrazione territoriale, dalla governance chiara delle regole, dalla salvaguardia dell’economia, dalla lotta allo spopolamento”. 🔗anteprima24.it

Torna la Carovana "dei Pianoforti" nel parco nazionale delle Foreste casentinesi - Arezzo, 13 marzo 2025 – Torna la "Carovana" di Naturalmente pianoforte, ormai celebre rassegna musicale nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi. L'edizione 2025 sarà presentata sabato alle 18 alla galleria "Mariae Nivis 1567", in via Garibaldi a Pratovecchio (Arezzo). L'evento prevede anche la presentazione in anteprima dell'accattivante documentario dell'edizione 2024 e della guida del Touring Club Italiano "La Via di Francesco in Toscana". 🔗lanazione.it

Coldiretti Campania risponde alle accuse di COSPA Abbruzzo: “Stop alle polemiche inutili sul Parco Nazionale del Matese” - Tempo di lettura: 3 minutiLa risoluzione delle problematiche legate alla trasformazione in Nazionale del Parco Regionale del Matese deve unire e non dividere. Questo il messaggio lanciato dalla Coldiretti Campania e rivolto a quanti lanciano accuse contro chi ha realmente a cuore la salvaguardia di tutte le componenti interessate: agricoltura, allevamento e semplici cittadini. Suscita scalpore l’infelice uscita di Dino Rossi di Cospa Abruzzo che inventa tutta una serie di accuse infondate senza mai essere stato presente al percorso che ha portato alle notizie di questi giorni. 🔗anteprima24.it

