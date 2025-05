Parco Cabassina incendiati due mezzi | Non ci fermeremo

© Ilgiorno.it - Parco Cabassina incendiati due mezzi: "Non ci fermeremo" mezzi degli operatori che stavano lavorando per riqualificare il Parco Cabassina. Le fiamme hanno avvolto i due mini escavatori e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che i roghi si propagassero all’interno del Parco."Un atto gravissimo e molto pericoloso, che colpisce i lavoratori, l’Amministrazione e tutta la comunità - spiegano dal Comune -. Un tentativo di sabotaggio mirato, messo in atto da delinquenti che cercano di ostacolare e danneggiare chi lavora con impegno, ogni giorno, per tutta la comunità. Grazie ai carabinieri intervenuti sul posto, insieme alla dirigente, al sindaco Stefano Martino Ventura e all’assessore Maurizio Magnoni. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili degli incendi". 🔗 La notte tra il 30 aprile e il primo maggio distrutti dalle fiamme duedegli operatori che stavano lavorando per riqualificare il. Le fiamme hanno avvolto i due mini escavatori e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che i roghi si propagassero all’interno del."Un atto gravissimo e molto pericoloso, che colpisce i lavoratori, l’Amministrazione e tutta la comunità - spiegano dal Comune -. Un tentativo di sabotaggio mirato, messo in atto da delinquenti che cercano di ostacolare e danneggiare chi lavora con impegno, ogni giorno, per tutta la comunità. Grazie ai carabinieri intervenuti sul posto, insieme alla dirigente, al sindaco Stefano Martino Ventura e all’assessore Maurizio Magnoni. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili degli incendi". 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Due 18enni aggrediti con bastoni e coltelli dal branco al Parco Noce Nero. Sarebbe spuntata pure una pistola - Reggio Emilia, 22 febbraio 2025 – Due ragazzi italiani di 18 anni sono stati aggrediti da un gruppo di giovani stranieri, composto da circa una decina di ragazzi, armati con mazze, bastoni e coltelli ieri pomeriggio intorno alle 18,30 presso il Parco Noce Nero, in zona Pappagnocca, nei pressi del cinema Rosebud. E sarebbe spuntata persino una pistola. Aggressione al parco Una delle vittime è stata portata al pronto soccorso in codice ‘giallo’ per una ferita presumibilmente da arma da taglio alla testa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Spaccio di cocaina e marijuana in via Palermo e al Parco Ducale: arrestati due pusher - La Polizia di Stato di Parma ha denunciato in stato di libertà due persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo averle rintracciate fermate in via Palermo e nei pressi di uno degli ingressi del Parco Ducale. Nel primo caso, una pattuglia della Squadra Volante... 🔗parmatoday.it

Rocca Priora. Domenica 27 Aprile si recupera l’appuntamento rinviato due settimane fa “Puliamo insieme il nostro Parco” - Cronache Cittadine ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – Domenica 27 Aprile, si recupera l’appuntamento rinviato lo scorso 13 Aprile con il progetto di L'articolo Rocca Priora. Domenica 27 Aprile si recupera l’appuntamento rinviato due settimane fa “Puliamo insieme il nostro Parco” sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Parco Cabassina incendiati due mezzi: Non ci fermeremo; Corsico, incendiati due mezzi nel cantiere del Parco Cabassina; Corsico, incendiati due mezzi cantiere riqualificazione parco Cabassina; Incendio nel Milanese, in fiamme due mezzi di lavoro nel parco: è doloso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Parco Cabassina incendiati due mezzi: "Non ci fermeremo" - La notte tra il 30 aprile e il primo maggio distrutti dalle fiamme due mezzi degli operatori che stavano lavorando per riqualificare il parco Cabassina. Le fiamme hanno avvolto i due mini escavatori e ... 🔗ilgiorno.it

Incendio doloso al cantiere del parco Cabassina a Corsico. Il sindaco: “Non ci facciamo intimidire” - Ignoti hanno dato fuoco a due mezzi degli operatori che stanno lavorando per riqualificare l’area verde. Secondo l’amministrazione è “un tentativo di sabotaggio mirato, messo in atto da delinquenti” ... 🔗msn.com

A fuoco due escavatori nel cantiere di un parco pubblico a Corsico. Il sindaco: “Non ci fate paura” - Sull’episodio indagano i carabinieri. Il primo cittadino già finito nel mirino degli hater sui social quando cancellò la scritta che inneggiava al Duce ... 🔗milano.repubblica.it