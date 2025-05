Parata Mosca Kiev | sicurezza a rischio

sicurezza dei leader internazionali alla Parata del 9 maggio a Mosca: "La Russia potrebbe causare incendi ed esplosioni e poi accusarci". Secondo Zelensky, Trump ha cambiato approccio dopo l'incontro a due nella basilica di San Pietro. 🔗 12.48 Il presidente ucraino Zelensky ha respinto la proposta di Putin di un cessate il fuoco di tre giorni, dal 7 al 9 maggio, definendola un gesto teatrale. Zelensky ha poi detto di non poter garantire ladei leader internazionali alladel 9 maggio a: "La Russia potrebbe causare incendi ed esplosioni e poi accusarci". Secondo Zelensky, Trump ha cambiato approccio dopo l'incontro a due nella basilica di San Pietro. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, "Cina valuta adesione ai 'volenterosi' per Kiev, potrebbe favorire ok di Mosca ai peacekeeper", Meloni il 27 marzo a Parigi per riunione su "pace e sicurezza" - Secondo un'indiscrezione dalla Germania, i diplomatici cinesi a Bruxelles avrebbero sondato il terreno per capire se il coinvolgimento di Pechino sia auspicabile per l'Ue. Si attende la replica del Dragone La Cina valuta l'adesione ai cosiddetti "volenterosi" per Kiev. Una mossa a sorpresa e 🔗ilgiornaleditalia.it

