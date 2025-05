Parata del 9 maggio Mosca minaccia Kiev Zelensky | Non sto ai giochi di Putin

© Xml2.corriere.it - Parata del 9 maggio, Mosca minaccia Kiev. Zelensky: «Non sto ai giochi di Putin»

maggio: non garantiamo la sicurezza, possono inscenare provocazioni e incolparci. Medvedev: se ci colpiscono non arrivano al 10 🔗 Il presidente ucraino attacca la mini tregua a cavallo del 9: non garantiamo la sicurezza, possono inscenare provocazioni e incolparci. Medvedev: se ci colpiscono non arrivano al 10 🔗 Xml2.corriere.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zelensky: alla parata di Mosca potrebbero accadere incidenti. L’ira del Cremlino: se Kiev ci attacca, non arriva al 10 maggio - L’Ucraina è pronta a un cessate il fuoco con la Russia, ma per una durata di almeno 30 giorni, in linea con la proposta già fatta in merito dagli Stati Uniti: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conversazione con la stampa. Zelensky: dopo l’incontro a San Pietro Trump ha cambiato opinione Secondo Zelensky, il cessate il fuoco dichiarato da Mosca, in particolare dal presidente russo Vladimir Putin per tre giorni, dal 7 al 9 maggio, non è altro che “teatro”. 🔗secoloditalia.it

Mosca: «Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata del 9 maggio. Nel caso di una vera provocazione, non arriverà al 10» - Le notizie di sabato 3 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe di Kiev ucciso al fronte 🔗xml2.corriere.it

Zelensky: "Sicurezza non garantita alla parata del 9 maggio". Ira di Mosca - La Russia sarà responsabile della sicurezza dei leader mondiali in visita a Mosca per le cerimonie dell'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista in programma venerdì 9 maggio. Lo ha spiegato Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. Il presidente ucraino non potrà garantire... 🔗today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mosca: Kiev rifiuta la tregua e minaccia. Se attacca la parata non arriva al 10 maggio - Kiev: due morti e un ferito a causa dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk; Zelensky: 'Non garantisco la sicurezza dei leader alla parata di Mosca'; Ucraina, Zelensky: Non garantisco sicurezza parata Mosca. Medvedev: Provocazioni. LIVE; «Quello stro*** verdastro...», Medvedev furioso per la frase di Zelensky sulla parata a Mosca: «Così Kiev non sopravvivrà un giorno». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, Zelensky: «Non sto ai giochi di Putin». Scontro sulla parata del 9 maggio a Mosca - Il presidente ucraino attacca la mini tregua a cavallo del 9 maggio: non garantiamo la sicurezza, possono inscenare provocazioni e incolparci. Medvedev: se ci colpiscono non arrivano al 10 ... 🔗msn.com

Ucraina, è scontro sulla parata del 9 maggio. Russia: “Se Kiev attacca non vedrà il 10 maggio” - Le parole Zelensky in vista della parata del 9 maggio a Mosca ("L'Ucraina non può garantire sulla sicurezza di chi viaggia verso Mosca") sono state considerate dalla Russia "una minaccia diretta". Ed ... 🔗dire.it

Zelensky: non garantiamo la sicurezza dei leader a Mosca il 9 maggio - Mosca: distrutti due droni navali nel Mar Nero Due imbarcazioni senza pilota ucraine sono state distrutte nel Mar Nero, ha dichiarato sabato il Ministero della Difesa russo in una nota. "Tra le 16:40 ... 🔗msn.com