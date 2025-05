Parapendio nuovi incidenti sul Monte Grappa | soccorsi due piloti

Dopo i tre incidenti occorsi nella giornata di venerdì 2 maggio anche oggi il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuto per due parapendii precipitati in mezzo al bosco. In entrambi i casi i piloti sono rimasti fortunatamente illesi, ma incastrati a mezz'aria tra le fonde degli.

