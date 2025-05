Papa Trump è una realtà almeno sui suoi social | ecco la foto virale

Trump non retrocede, anzi avanza e si "immortala" come nuovo Papa. La foto, pubblicata sul suo account di Truth (il social a sua immagine e somiglianza), lo vede con la mitria in testa e veste bianca mentre benedice il popolo con aria ieratica. Tutto finto, ovviamente, e merito dell'AI. Eppure, considerate le intemperanze degli scorsi mesi, si sorride a denti strettissimi. "Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me", aveva detto giorni fa. Ed eccolo. L'immagine è diventata immediatamente virale e in molti l'hanno considerata di cattivo gusto e poco rispettosa della religione. Fattore che non sembra essere decisivo per il capo della Casa Bianca, sempre molto divertito da questi giochini sul web (ricordate il terrificante video su Gaza?) Tutto questo, mentre il Conclave per l'elezione del prossimo Pontefice si avvicina.

