© Thesocialpost.it - Papa Francesco, luci e ombre (e qualche segreto) del “portavoce del popolo” Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 14 febbraio. Dopo una lunga degenza, quando sembrava ancora sofferente ma migliorato, è morto nella sua residenza di Santa Marta il 21 aprile, Lunedì dell’Angelo. Per quanto Bergoglio fosse molto anziano, lo storico dell’America Latina Loris Zanatta non poteva immaginare che il suo saggio Bergoglio. Una biografia politica (Laterza, 2025) sarebbe arrivato nelle librerie – a febbraio – in circostanze così particolari. C’è da chiedersi se, consapevole, avrebbe scelto un tono diverso per scrivere una biografia che non è esattamente una biografia, bensì un pamphlet biografico antibergogliano.DifficoltàLo stesso autore avverte che scrivere «una storia politica di Bergoglio è quasi impossibile. 🔗 , al secolo Jorge Mario Bergoglio, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli il 14 febbraio. Dopo una lunga degenza, quando sembrava ancora sofferente ma migliorato, è morto nella sua residenza di Santa Marta il 21 aprile, Lunedì dell’Angelo. Per quanto Bergoglio fosse molto anziano, lo storico dell’America Latina Loris Zanatta non poteva immaginare che il suo saggio Bergoglio. Una biografia politica (Laterza, 2025) sarebbe arrivato nelle librerie – a febbraio – in circostanze così particolari. C’è da chiedersi se, consapevole, avrebbe scelto un tono diverso per scrivere una biografia che non è esattamente una biografia, bensì un pamphlet biografico antibergogliano.DifficoltàLo stesso autore avverte che scrivere «una storia politica di Bergoglio è quasi impossibile. 🔗 Thesocialpost.it

Luci ed ombre di Francesco, pochissime le luci: un papa nel suo tempo che è un tempo senza spirito e senza senso - Ma di alcune cose gli va dato atto: ha sofferto il martirio ed è morto da uomo e da papa. Fino alla croce. Smentendo chi lo voleva estraneo o perfino contrario alla sua missione. I cattolici di stretta osservanza non discutono, in pubblico, nessun papa, nella loro devozione medievale passano 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Colosseo con le luci spente per rispetto di Papa Francesco - Roma, 23 apr. (askanews) - Il Colosseo di Roma al buio, in segno di rispetto per Papa Francesco le luci del monumento simbolo di Roma sono state lasciate spente. L'anfiteatro Flavio solitamente di notte è illuminato a giorno. Roma rende così omaggio al Pontefice morto lunedì. 🔗quotidiano.net

