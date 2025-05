Papa Francesco è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa il compianto Papa Francesco. Accanto a lui Alessandro Robecchi e l'intramontabile Arthur C. Clarke. In tredicesima posizione "Dimmi cos'è il fascismo. I ragazzi di ieri lo raccontano a quelli di oggi" di Laura Gnocchi e Gad Lerner con le illustrazioni di Piero Macola. In questo volume, scritto per gli adolescenti, sono raccolte testimonianze di partigiane e partigiani che insegnano a comprendere il male del fascismo e la conquista della libertà da mantenere ogni giorno. Al dodicesimo posto "Iris, la libertà" di Walter Veltroni. Questo romanzo è ispirato alla storia della partigiana Iris Versari, della sua lotta per la libertà, della sua storia d'amore con il capo della sua banda Silvio Corbari e del suo grande sacrificio.

Città del Vaticano, 22 aprile 2025 – Non è sceso dalla Croce, ha combattuto fino all'ultimo con tutte le sue forze papa Francesco. La morte è avvenuta per emorragia celebrale. Nessun collegamento, almeno in apparenza, con i problemi respiratori che avevano portato al suo ricovero al Gemelli nel febbraio scorso. La polmonite è intervenuta sul fisico fragile di un 88enne che, durante il pontificato, si era già sottoposto a due interventi chirurgici e scontava problemi fin dalla giovinezza.

Il corpo di Papa Francesco è in una semplice bara di legno. Indossa la mitra bianca in testa, il copricapo alto e rigido formato da due pentagoni irregolari piatti, un...

Artisti non in ordine di posizione nella classifica provvisoria dopo la prima serata, in base alla votazione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Il messaggio del Papa: "La musica strumento di pace" Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro sono i Big che occupano le prime cinque posizioni – non in ordine di posizione – nella classifica provvisoria dopo la prima serata di Sanremo.

