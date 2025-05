Paolucci su disavanzo sanità | Previsti 50 milioni di euro di tagli Nessun risanamento da parte della maggioranza

"I 42 milioni di euro di tasse già messi in conto dalla destra al governo della Regione agli abruzzesi non basteranno per arrivare ai 113 milioni di euro necessari a coprire il disavanzo della sanità, così la Giunta Marsilio ora impone tagli per 50,5 milioni di euro alle spese a valere sul quadriennio."

Il Consiglio regionale approva norma per colmare il disavanzo della sanità pugliese: "Coperti 81 milioni" - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato con 29 voti favorevoli, 15 contrari e un astenuto il disegno di legge contenente le disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024. Il voto è avvenuto nel... 🔗baritoday.it

Approvata la proposta di legge da 113 milioni di euro per la copertura del disavanzo della sanità regionale - La giunta regionale abruzzese ha approvato la proposta di legge per la copertura del disavanzo del sistema sanitario, così come risultante dal conto economico chiuso al 31 dicembre 2024. La somma da finanziare è pari a poco più di 113 milioni di euro, di cui circa 30 fanno riferimento alle poste... 🔗ilpescara.it

L'assessore Verì sulla questione aumenti Irpef: "Il disavanzo 2024 non ha nulla a che fare con la sanità regionale" - L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì interviene nel dibattito riguardante l'aumento delle aliquote Irpef, facendo alcune precisazioni in merito alla presunta responsabilità attribuita alla cattiva gestione del sistema sanitario abruzzese. “Per correttezza istituzionale ho aspettato... 🔗ilpescara.it

