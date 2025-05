Paolo Principi confermato consigliere federale | focus sugli atleti e nuove idee

© Sport.quotidiano.net - Paolo Principi confermato consigliere federale: focus sugli atleti e nuove idee Paolo Principi, consigliere federale in quota atleti confermato nella nuova gestione. Lei è l’anello di congiunzione tra due epoche."Come Michela Castoldi, che pure era già presente ed è stata confermata. Con lei, con Franco Mantero e Francesco Musso cerchiamo di dare un’impronta diversa cercando di mettere sempre più gli atleti al centro, di far sentire la federazione più vicina agli atleti".Il nuovo gruppo federale è giovanissimo."Con un presidente di 40 anni come Andrea Facci sentiamo una mentalità molto vicina a noi, oggettivamente questo ci dà la possibilità di sviluppare delle idee che magari prima, anche per questioni generazionali, facevano più fatica ad attecchire. Parlo della commissione federale atleti, di cui io sono stato Presidente, che sarà ricostituita, e poi l’aspetto dei social e di attività di comunicazione che prima forse erano un pochino meno sentite. 🔗 in quotanella nuova gestione. Lei è l’anello di congiunzione tra due epoche."Come Michela Castoldi, che pure era già presente ed è stata confermata. Con lei, con Franco Mantero e Francesco Musso cerchiamo di dare un’impronta diversa cercando di mettere sempre più glial centro, di far sentire la federazione più vicina agli".Il nuovo gruppoè giovanissimo."Con un presidente di 40 anni come Andrea Facci sentiamo una mentalità molto vicina a noi, oggettivamente questo ci dà la possibilità di sviluppare delleche magari prima, anche per questioni generazionali, facevano più fatica ad attecchire. Parlo della commissione, di cui io sono stato Presidente, che sarà ricostituita, e poi l’aspetto dei social e di attività di comunicazione che prima forse erano un pochino meno sentite. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Accusati di maltrattamenti sulle figlie: confermato il braccialetto elettronico per l’ex consigliere Singh e la moglie - È stato confermato il divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, per l'ormai ex consigliere comunale di opposizione Balwinder Singh e la moglie entrambi indagati per maltrattamenti ai danni delle figlie.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Italgas, Paolo Gallo confermato AD e Paolo Ciocca nuovo Presidente, CDP deposita la lista per il CdA- Confermate le anticipazione del GDI - Paolo Gallo confermato Amministratore Delegato di Italgas per il quarto mandato, nonostante la corsa per Snam; Paolo Ciocca sarà il nuovo presidente, lasciando la guida di Open Fiber Italgas, CdP ha presentato le liste per il rinnovo del CdA, confermando Paolo Gallo come Amministratore Delega 🔗ilgiornaleditalia.it

Federginnastica, il presidente della Pgf Franco Mantero confermato consigliere - L'assemblea nazionale ordinaria della Federginnastica, svoltasi sabato 1 marzo a Roma, ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente Gherardo Tecchi e l'entrante Andrea Facci. Il presidente della Palestra Ginnastica Ferrara Franco Mantero è stato riconfermato consigliere federale... 🔗ferraratoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paolo Principi confermato consigliere federale: focus sugli atleti e nuove idee; Federginnastica, il presidente della Pgf Franco Mantero confermato consigliere; Paolo Arena confermato consigliere nazionale di Confcommercio; Chiesa e norme Covid: botta e risposta tra un lettore e il consigliere Porro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paolo Principi confermato consigliere federale: focus sugli atleti e nuove idee - Paolo Principi, confermato consigliere federale, punta a mettere gli atleti al centro con nuove idee e comunicazione. 🔗sport.quotidiano.net

Intesa Sanpaolo: il consiglio di amministrazione nomina carlo messina consigliere delegato e ceo - Dalla lista di maggioranza, presentata dalle fondazioni e sostenuta dal 57,27% dei voti, sono stati eletti 14 consiglieri. Gian Maria Gros-Pietro è stato confermato presidente e Carlo Messina CEO. 🔗informazione.it

Paolo Arena confermato consigliere nazionale di Confcommercio - Carlo Sangalli ha ottenuto la quinta conferma alla presidenza di Confcommercio (Economy Magazine) Un rinnovo che sancisce la continuità dell'impegno di Confcommercio a sostegno delle imprese del ... 🔗informazione.it