Paolo Bonolis | Avevo pensato a Stefano De Martino come sostituto ad Avanti un Altro | VIDEO

© Superguidatv.it - Paolo Bonolis: “Avevo pensato a Stefano De Martino come sostituto ad Avanti un Altro” | VIDEO Paolo Bonolis. Con la sua consueta ironia e intelligenza tagliente, Bonolis ha partecipato all’evento che unisce prevenzione, intrattenimento e beneficenza, regalando momenti di leggerezza e riflessione. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni.Intervista a Paolo Bonolis su Stefano De Martino e Maria De FilippiPaolo Bonolis, grande tifoso dell’Inter, ha parlato del cammino dei nerazzurri in campionato e in Champions ma non solo. Non poteva mancare una battuta sulla sua collega, Maria De Filippi, e un retroscena che riguarda Stefano De Martino.Paolo Bonolis è vero che aveva pensato a Stefano De Martino come sostituto ad Avanti un Altro?“Sì, l’Avevo pensato, ci Avevo parlato, invece ha avuto una carriera splendida, la sta avendo e sicuramente andrà sempre meglio, è proprio un bravo ragazzo“. 🔗 Oggi al Foro Italico di Roma, in occasione dell’edizione 2025 di Tennis and Friends – Salute e Sport, abbiamo incontrato uno dei volti più amati della televisione italiana:. Con la sua consueta ironia e intelligenza tagliente,ha partecipato all’evento che unisce prevenzione, intrattenimento e beneficenza, regalando momenti di leggerezza e riflessione. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni.Intervista asuDee Maria De Filippi, grande tifoso dell’Inter, ha parlato del cammino dei nerazzurri in campionato e in Champions ma non solo. Non poteva mancare una battuta sulla sua collega, Maria De Filippi, e un retroscena che riguardaDeè vero che avevaDeadun?“Sì, l’, ciparlato, invece ha avuto una carriera splendida, la sta avendo e sicuramente andrà sempre meglio, è proprio un bravo ragazzo“. 🔗 Superguidatv.it

